Sargeant: "Benim için sezon çoktan başladı"
Logan Sargeant, 2023 sezonuna tam gaz hazırlandığı için, yeni sezonun kendisi için çoktan başladığını söylüyor.
Williams yeni sezonda Nicholas Latifi ile yola devam etmeme kararı aldı ve yerine genç sürücü Logan Sargeant'ı getirdi.
Formula 2'de nispeten iyi bir yıl geçiren Amerikalı sürücü, Alex Albon'un yanında yarışacak ve zorlu yıl için hazırlıklara çoktan başladı.
Sargeant, "İmzayı atalı birkaç ay oldu ama olan bitenin gerçekliğini henüz kavrayamadım!"
"Karşı karşıya olduğum zorluklara hazırlanmak için elimden geldiğince sıkı çalışıyorum ama şu anda bir Formula 1 pilotu olarak kendimi geçmişten çok farklı hissetmiyorum."
"Muhtemelen piste çıkacağımız ilk ana kadar da bunu hissetmeyeceğim."
Logan Sargeant, Williams FW44
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Kısa süre önce antrenörüm ile birlikte eğitim kampı için Portekiz'e gittim. Yoğun bir yolculuktu ama iyi geçti! Çok ilerleme kaydettik ve gelişmeye devam ediyoruz."
"Kampta sabah altıda uyanıyor, ilk antrenmandan önce bir smoothie içiyor ve atıştırmalık bir şeyler yiyorduk. Her günkü aktiviteler farklıydı ancak çoğunlukla güne doğru başlamak için kardiyoya odaklandık."
"Sonra protein bazlı bir şeyle yer ve kampın etrafında ya da sahilde uzun bir koşuya çıkardık ki bu harikaydı."
"Öğle yemeğinden sonra tenis veya Amerikan futbolu oynamak gibi daha az efor gerektiren şeyler yaptık. Günün sonunda spor salonunda boyun ve vücudum için bir kuvvet seansı vardı."
"Bu yıl beni ne gibi zorlukların beklediğini ve bir Formula 1 aracının direksiyonunda vücuda binen yükün ne kadar yüksek olduğunu bildiğim için, antrenmanların her dakikasından en iyi şekilde faydalanmak adına elimden geleni yaptım. Fakat yıllarda Formula 1'e girmek için çalışıyorum."
"Sezona en iyi seviyemde başladığımdan emin olmalıyım. Bana çalışma motivasyonu veren şey bu."
"Takım lansman tarihini çoktan açıkladı, çok heyecanlıyım ve sezonum çoktan başlamış gibi hissediyorum!" dedi.
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