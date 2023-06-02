Sargeant: "Barselona'da daha agresif şekilde zorlayacağım"
Williams pilotu Logan Sargeant, Barselona'da daha agresif şekilde süreceğini söylüyor.
Williams'ın Amerikalı pilotu Logan Sargeant, bu yıl şimdiye kadar puan alamayan sürücülerden birisiydi ve geride kalan yarışlarda beklentileri pek karşılayamadı.
Fakat Sargeant, Barselona gibi çok iyi bildiği bir pistte işlerin daha kolay olacağına inanıyor.
Sargeant, "Bildiğim pistlere geri döndüğümüz için mutluyum."
"Burası benim için biraz daha kolay olacak. Çok kolay değil ama yine de daha kolay! Takım için muhtemelen zor bir hafta sonu olacak fakat elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
"Fakat Circuit de Catalunya gibi bir pistte daha agresif olabilirim, çabucak doğru seviyeye gelebilirim ve Cumartesi gününe daha iyi hazırlanabilirim."
"Barselona pistini seviyorum, önceki yıllarda birçok kez burada yarıştım, sürüş tarzıma mükemmel şekilde uyuyor. Orada hem yarış kazandım, hem de podyuma çıktım."
"Şimdi burada ve önümüzdeki hafta sonu daha iyi performans göstermeye çalışmalıyız."
"Pistin son iki virajı etkileyici görünüyor. Bence pistin karakterini güçlendiriyorlar fakat bu virajlardan ötürü ön ve arka lastikler büyük bir baskıya maruz kalacak."
"Dolayısıyla yarış temposunda lastikleri doğru şekilde çalıştırmalı ve yönetmeliyiz. Ancak sıralamalarda bu virajları tam gaz geçmenin mümkün olmasını umuyorum." dedi.
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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