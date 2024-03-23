Sargeant, Avustralya GP'sinde 'kariyerinin en zor anını' yaşıyor
Alex Albon, Avustralya GP'si için Sargeant'ın şasisini devralacak.
Logan Sargeant, Williams Racing
Sam Bloxham / Motorsport Images
Logan Sargeant, Avustralya Grand Prix hafta sonundan çekilmesini, "kariyerinin en zor anı" olduğunu söyledi.
Williams Takım Patronu James Vowles, cuma günü Melbourne'deki antremanlar sırasında kaza yaparak şasisine onarılamayacak şekilde hasar veren Alex Albon yerine Sargeant'ı geri çekmeyi tercih etti.
Albert Park'ta yedek bir şasi bulunmadığı için Vowles bu durumu "kabul edilemez" olarak adlandırdı ve kalan FW46'yı 2023'te Williams'ın elde ettiği 28 puanının 27'sini kazanan Albon'a vermeye karar verdi.
Vowles, kararın "kolayca alınmadığını" belirtti ve Sargeant'ın "nazik bir şekilde" teklifi kabul etmesini övdü. Aynı zamanda takım arkadaşı Albon da Sargeant'ın övdü.
Sargeant ve Albon'un yaşanlara tepkisi
Sargeant, "Bu kariyerim boyunca hatırlayabildiğim en zor an ve kesinlikle kolay değil."
"Ancak ben tamamen takım için buradayım ve bu hafta sonu yapabileceklerimizi en üst seviyeye çıkarmak için elimden gelen her şeyi yaparak takıma katkıda bulunmaya devam edeceğim." dedi.
Albon, Sargeant'ın gösterdiği profesyonelliği övdü, Fakat ileriye dönük olarak durumun üzerinde durmamaya hevesliydi.
Albon, "Tamamen dürüst olmak gerekirse hiçbir pilotun koltuğundan vazgeçmek istemeyeceğini söylemeliyim. Böyle bir şeyin olmasını asla istemem."
"Logan ilk günden bu yana her zaman mükemmel bir takım oyuncusu oldu ve bu onun için hiç de kolay olmayacak. Ancak bu noktada bunun üzerinde duramam. Şu anki tek işim bu hafta sonu potansiyelimizi en üst seviyeye çıkararak takımla birlikte mümkün olan en iyi işi yaptığımızdan emin olmak." dedi.
Logan Sargeant, Williams FW46
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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