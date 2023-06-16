Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

2023 sezonunda henüz puan elde edemeyen iki pilottan birisi de Williams pilotu Sargeant.

Bu hafta sonu Kanada Grand Prix'sinde yarışacak olan pilot, Barselona GP'ye kıyasla bu pistte daha iyi olmayı beklediğini belirtti.

Sargeant, "Bakü'de olduğumuz kadar iyi olamasak da en azından Barselona'dan daha iyi olmayı planlıyoruz."

"Sanırım hava koşullarını ve pisti bilmediğimiz için daha da kademeli bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Bir numaralı hedefim aracın 'tek parça halinde' hafta sonunu bitirmesi. İkinci hedefim ise hızlı olmak, bu yüzden hafta sonu boyunca biraz gerçekçi olmamız gerekecek." dedi.

Williams, bu hafta sonu yalnızca Alex Albon'un aracına birtakım güncellemeler getirecek.

Bu güncellemelerden ne beklediği sorulduğunda Sargeant, şunları söyledi: "Umarım bu iyi sonuç verir çünkü ileride bana da fayda sağlayacak."

"Takım olarak ilerlemek istiyoruz ve bu iyi bir sonuç verirse bu bizim için olumlu olur. Elbette araç biraz daha ağır olacak ama yepyeni özelliklere sahip olacak."

"Güncellemelerin beklediğimiz şekilde çalışmasını umuyoruz. Açıkçası, iyi çalıştığını görmek istiyorum çünkü bu herkesin yararına olacak."

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Benim için pek değişen bir şey yok çünkü hafta sonuna bildiğim bir araçla gireceğim. Koşullar nispeten zorlu görünüyor, bu yüzden bildiğim bir araçta olmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum."

"Kendime, Q2'ye ulaşmaya çalışmak gibi bir hedef belirledim çünkü gerçekten çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Sanırım benim açımdan biraz daha iyileştirmem birkaç şey var, ama bunu başarabilirsem Q2'ye kalabileceğimizi düşünüyorum."

2023 sezonunda şu ana kadarki performansı hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Amerikan pilot, hiçbir zaman tamamen tatmin olmadığının altını çizdi.

Sargeant, "Bu kesinlikle inişli çıkışlı bir sezon. İyi noktalar da oldu, kötü noktalar da. Kendime baktığımda, kesinlikle daha iyi olmam gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman tam olarak tatmin olmadım ve henüz tatmin olacağım bir şey yok."

"Yani evet, üzerinde çalışılacak ve geliştirilecek çok şey var, dolayısıyla hedefimiz bu olmalı. Bu hafta sonu yeni bir pist ve zorlu koşullar göreceğiz. Alex de ben de birkaç kaza yaşadık, bu yüzden kazadan kaçınmamız gerekiyor. Umarım ileride yapacağımız geliştirmelerle birlikte daha istikrarlı bir şekilde hızlanabiliriz."

"Aslında her şey takım olarak nerede olduğumuza bağlı. Benim için başarı, bir hafta sonunda elde edebileceğiniz her şeyi elde etmektir. Bu ister puan olsun, ister 16. sıra olsun. Asıl önemli olan, hafta sonu boyunca her şeyi en üst düzeye çıkaran bir ekip olarak elde edilen başarıdır." dedi.