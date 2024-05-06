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Formula 1 Miami GP

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Logan Sargeant'ın bu sezondan önce Andrea Kimi Antonelli ile değiştirilebileceği söylentileri dolaşsa da o endişeli değil.

Ezel Tan
Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçtiğimiz günlerde FIA, Andrea Kimi Antonelli'nin süper lisans alabilmesi için bir takımdan istisna başvurusu aldıklarını açıkladı.

Kurallara göre bir sürücünün F1'de yarışabilmesi için en az 18 yaşında olması gerekiyor ve İtalyan sürücü 17 yaşında. Talep de tam olarak bu konuya yönelik yapıldı.

Mercedes, genç sürücüsü için böyle bir talepte bulunduğunu reddederken, bu başvuruyu Williams'ın yaptığı söyleniyor.

Şu anda Antonelli'nin, bugüne kadar zayıf bir performans sergileyen Logan Sargeant'ın yerine geçebileceği söyleniyor.

23 yaşındaki sürücüye, 2023 sezonunun ardından takım patronu James Vowles tarafından bir şans daha verildi ancak takımda kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.

Antonelli ile ilgili söylentiler hakkında konuşan Sargeant, şöyle dedi: “Ben sadece işimi elimden geldiğince iyi yapıyorum."

"Miami'de kendimi bu yılın başlarına göre daha rahat hissettim ve artık her şeyi çözmeye başladığımı hissediyorum."

"Avustralya'dan bu yana hız açısından işlerin nispeten iyi gittiğini hissediyorum. Japonya'da neredeyse her şeyi yaptım. Çin hayal kırıklığı yarattı ama burada da iyi iş çıkardığımı hissediyorum."

"Şimdi sadece son ondalığı bulmaya çalışıyorum. Bunu yapmaktan keyif alıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmayı sürdürüyorum."

Bu iyi duyguya rağmen, bu söylentiler Sargeant'ın omuzlarına daha fazla baskı yüklüyor gibi görünüyor.

Bu konuda Sargeant, "Yani, pek öyle diyemem. James ile sürekli konuşuyorum. Menajerlerimle konuşuyorum. Bunların hepsi iç konuşmalar." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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