Sargeant, Alpine ile teste çıkabilir

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Abu Dhabi'deki F2 mücadelesini ihtiyacı olan yerde tamamlayan ve şampiyona üçüncülüğüne ulaşan Sargeant'ın gelecek sezon Williams'ta yarışacağı neredeyse kesin, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Salı günü Williams ile genç sürücü testine çıkacak olan Sargeant böylece gelecek sezon için tecrübe de kazanacak, ancak kendisinin daha fazla tecrübe kazanmasını isteyen Williams'ın birtakım alternatifler planladığı düşünülmekte.

En önemli alternatif Alpine. Bu sezon yürürlüğe giren "eski araçların test edilmesi" programı kapsamında Oscar Piastri, Jack Doohan, Nyck de Vires ve Antonio Giovinazzi gibi isimlere test şansı veren Alpine'in Sargeant'a da bir test yaptırmak istediği söyleniyor.

Williams ile Alpine farklı motorlara sahip olmalarına rağmen genel olarak iyi ilişkilere sahip, hatta Sebastian Vettel'in emekliliğiyle başlayan süreç gerçekleşmeseydi eski Alpine akademi pilotu Piastri gelecek sezon kiralık olarak Williams'ta yarışacaktı.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Sargeant'ı bir test için eski araçlarımızdan birine oturtmaya karşı değiliz."

"Williams Piastri konusunda bize yardımcı olmuştu, bu nedenle Logan'ın bir F1 aracıyla test yapmasının kendilerine yardımı dokunacaktır. Eğer Sargeant'a böyle bir fırsat sunmak isterlerse değerlendirmeye hazır olacağız." dedi.

İki rakip takımın bu şekilde işbirliği yapmasının alışılmadık bir durum olup olmadığı sorulan Szafnauer, "Umarım gelecek yıl onlarla rekabet ediyor olmayız! Bunu yeniden düşünmemiz gereken bir zaman gelebilir."

"Gelecekte birbirimize ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı onlarla bir ilişkimiz olması iyi bir şey; onlara yardım edebilir ve bundan biraz para kazanabilirsek, neden olmasın?" dedi.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Williams takım patronu Jost Capito da Alpine ile iyi ilişkileri olduğunu doğrularken, genel olarak tüm takımlarla oldukça iyi geçindiklerini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Capito, "Sanırım tüm takımlarla dostuz, örneğin Red Bull ile dost olmasaydık Alex Albon ile anlaşamayabilirdik."

"Motor tedarikçimiz Mercedes ile de iyi bir ilişkimiz var, ama bence herkesle dostuz. Pistte rekabet halinde olmanız, diğer takımlarla dostluk kuramayacağınız anlamına gelmez."

Sargeant'ın süper lisans almasını da değerlendiren Capito, "Biz de bunun için çalışıyorduk, dolayısıyla resmi açıklamayı kısa süre içinde yapabileceğimizi düşünüyorum."

"B Planı için çeşitli seçeneklerimiz vardı, eğer Logan süper lisans alamasaydı ayrıntıları sizinle paylaşacaktık." dedi.