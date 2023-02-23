Sargeant: "Albon, benim için harika bir referans"
Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant, takıma ve araca adapte olmaya çalışırken; takım arkadaşı Alex Albon'un kendisi için harika bir referans olduğunu düşünüyor.
2022 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si hafta sonunda Williams'ın eski takım patronu Jost Capito, gerekli süper lisans puanlarını toplaması halinde Sargeant'ın 2023 için takımda yarışabileceğini açıklamıştı.
Nitekim bu gerçekleşti, Amerikalı pilot; 2022 sezonu sonunda takımdan ayrılan Nicholas Latifi'nin yerine geldi.
Perşembe günü F1 pilotu olarak ilk sezon öncesi testine çıkan Sargeant, takımın doğru yönde ilerlediğini ancak yapılması gereken çok fazla şey olduğunu söyledi.
Sargeant, "Sonunda araçta rahat etme şansını elde etmek güzeldi. Gün boyunca rahatlığımın arttığını hissediyorum, ancak biraz zorlandım."
"Test için kısıtlı bir süreye sahibiz, özellikle de hızlanmanız gereken yeni bir aracınız varsa bu zor oluyor."
"İlk yarışın burada yapılacak olması iyi, ancak biraz daha zamanımız olsa daha iyi olurdu."
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Yarına kadar üzerinde çalışılması gereken çok şey var, yol tutuşu nispeten düşük görünüyordu."
"Yine de yarın başka bir gün, bu yüzden ileriye doğru bir adım atmamız için başka bir şans olacak. Ve bence doğru yönde ilerliyoruz." dedi.
Amerikalı pilot, araca alışması için takım arkadaşı Albon'un harika bir referans olduğunu düşünüyor.
Sargeant, "Bence Alex, araçta neler yaptığını görmem için harika bir referans oldu. Benim de onun yaptıklarına bakıp aynısını yapmamı biraz daha kolaylaştırdı."
"Bence son derece hızlı ve çok tecrübeli, bu yüzden sırtımı yaslayabileceğim mükemmel bir takım arkadaşı." dedi.
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