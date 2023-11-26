Sargeant, Abu Dabi'deki hataları yüzünden koltuğunu kaybedebilir mi?
Logan Sargeant, Abu Dabi'de iki kez pist sınırı ihlali yaparak Q2'ye 'kolay' bir geçişi heba etti. Sky F1 sunucusu Simon Lazenby bunun Williams kariyeri için 'bardağı taşıran son damla' olmasından korkuyor.
Williams pilotu olarak Formula 1'de ikinci sezonunu garantilemek için mücadele eden Sargeant'ın koltuğu, gelecek sezon için onaylanmamış tek koltuk.
Son turlarda olumlu bir ivme yakalayan Sargeant için Abu Dabi GP sıralama turları büyük bir darbe oldu.
Sargeant'ın turları, sıralama turlarında pist limitleri sebebiyle iki kez silindi.
Sargeant, "Günün sonunda bu benim hatam, hem de iki kez."
"Beyaz çizgiyi göremediğimiz bir noktaya geldiğimizi hissediyorum, pist sınırlarını aştığımda gerçekten bir şey hissetmiyordum. Sıralama turları için bu zor bir durum çünkü sınırları zorlamaya çalışıyoruz."
"Ama yine de benim hatam, bunu kabul etmek zorundayım. Hayal kırıklığına uğradım çünkü bu hafta sonu iyi sürdüğümü hissediyordum ve sıralama turlarında hiçbir şey elde edemedik. Bence rahatça Q2'ye kalabilecek bir hıza sahiptik."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall
"Yarın gridin en arkasından başlamak zor olacak, ancak yoluma devam edip elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
Lazenby, bu hataların Vowles'ın Sargeant'ın geleceği konusunda karar vermesini sağlamasından korkuyor.
Lazenby, "Acaba bu, bardağı taşıran son damla mıydı?"
"Çünkü orada bir hatası vardı ve bunu kabul etti. Şu anda her şey pamuk ipliğine bağlı, değil mi?" dedi.
Sky F1 yorumcusu Naomi Schiff, takımdaki yerini korumak için Abu Dabi Grand Prix'sinde tek bir şansı kalan Sargeant'ın yerinde olmak istemeyeceğini söyledi.
Schiff, "Demek istediğim, bu takımda kalması için ona yardımcı olmayacak. Ancak yarın hâlâ onları şaşırtabilir."
"[Vowles] Bu kararı vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceğini söyledi ama bu gece onun yerinde olmak istemezdim."
"Bence bunun için kendine kızacak çünkü iki kez turu silindi. Ne kadar önemli olduğunu bildiğiniz halde bu hatayı iki kez yapmak eminim iyi bir duygu değildir." dedi.
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