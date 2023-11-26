Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Sargeant, Abu Dabi'deki hataları yüzünden koltuğunu kaybedebilir mi?

Logan Sargeant, Abu Dabi'de iki kez pist sınırı ihlali yaparak Q2'ye 'kolay' bir geçişi heba etti. Sky F1 sunucusu Simon Lazenby bunun Williams kariyeri için 'bardağı taşıran son damla' olmasından korkuyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Logan Sargeant, Williams FW45

Williams pilotu olarak Formula 1'de ikinci sezonunu garantilemek için mücadele eden Sargeant'ın koltuğu, gelecek sezon için onaylanmamış tek koltuk.

Son turlarda olumlu bir ivme yakalayan Sargeant için Abu Dabi GP sıralama turları büyük bir darbe oldu.

Sargeant'ın turları, sıralama turlarında pist limitleri sebebiyle iki kez silindi. 

Sargeant, "Günün sonunda bu benim hatam, hem de iki kez." 

"Beyaz çizgiyi göremediğimiz bir noktaya geldiğimizi hissediyorum, pist sınırlarını aştığımda gerçekten bir şey hissetmiyordum. Sıralama turları için bu zor bir durum çünkü sınırları zorlamaya çalışıyoruz." 

"Ama yine de benim hatam, bunu kabul etmek zorundayım. Hayal kırıklığına uğradım çünkü bu hafta sonu iyi sürdüğümü hissediyordum ve sıralama turlarında hiçbir şey elde edemedik. Bence rahatça Q2'ye kalabilecek bir hıza sahiptik." 

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

"Yarın gridin en arkasından başlamak zor olacak, ancak yoluma devam edip elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Lazenby, bu hataların Vowles'ın Sargeant'ın geleceği konusunda karar vermesini sağlamasından korkuyor.

Lazenby, "Acaba bu, bardağı taşıran son damla mıydı?"

"Çünkü orada bir hatası vardı ve bunu kabul etti. Şu anda her şey pamuk ipliğine bağlı, değil mi?" dedi.

Sky F1 yorumcusu Naomi Schiff, takımdaki yerini korumak için Abu Dabi Grand Prix'sinde tek bir şansı kalan Sargeant'ın yerinde olmak istemeyeceğini söyledi.

Schiff, "Demek istediğim, bu takımda kalması için ona yardımcı olmayacak. Ancak yarın hâlâ onları şaşırtabilir." 

"[Vowles] Bu kararı vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceğini söyledi ama bu gece onun yerinde olmak istemezdim."

"Bence bunun için kendine kızacak çünkü iki kez turu silindi. Ne kadar önemli olduğunu bildiğiniz halde bu hatayı iki kez yapmak eminim iyi bir duygu değildir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Abu Dabi'deki bazı virajlara banket eklenmeli"
Sonraki haber Tsunoda: "Altıncılık hoş bir sürpriz oldu!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Formula 1
Abu Dabi GP

Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Verstappen: "Son turda biraz duygusallaştım"

Verstappen: "Son turda biraz duygusallaştım"

Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen: "Son turda biraz duygusallaştım" Verstappen: "Son turda biraz duygusallaştım"

Russell: "Temiz bir şekilde yarıştığı için Leclerc'e saygı duyuyorum!"

Russell: "Temiz bir şekilde yarıştığı için Leclerc'e saygı duyuyorum!"

Formula 1
Abu Dabi GP

Russell: "Temiz bir şekilde yarıştığı için Leclerc'e saygı duyuyorum!" Russell: "Temiz bir şekilde yarıştığı için Leclerc'e saygı duyuyorum!"

Son Haberler

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MGP MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı"

Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı" Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol