Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Amerikalı pilot, takım arkadaşı Alex Albon takım adına önemli puanlar kazanırken, bir dizi kaza içeren zorlu bir çaylak sezonu geçirdi.

2024 sezonu öncesinde teorik açıdan tek boş koltuk Williams'ta bulunuyor. Takım Sargeant'ın geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce mevcut sezonun sona ermesini istedi.

22 yaşındaki pilot, Williams'ın Formula 2'de yarışan genç pilotu olarak geçirdiği bir yılın ardından 2023 sezonu için F1'e terfi etmişti.

Williams, mevcut sezonun son etkinlikleri için Sargeant'a hafta sonu performanslarını eksiksiz sunma ve aşırı performans yerine risk ve ödül arasında denge kurma hedefleri koydu.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiye edilmesinin ardından Austin'de 10. sıraya yükselerek F1'deki ilk puanını alan Amerikalı pilot, geçen hafta sonu Las Vegas'taki sıralamalarda 7. olarak kariyerinin en iyi sıralama sonucunu aldı.

Buna karşı Sargeant, yarışın ikinci güvenlik aracı periyodunda pite gelen rakiplerine kıyasla zorlu tek pit stratejisinde lastik ufalanmasıyla mücadele ettikten sonra ancak 16. olabildi.

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

Bu hafta sonu Abu Dabi'de düzenlenecek etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine Vegas'taki sıralama sonuçlarının ardından 2024'te de yarışacağından emin olup olmadığı sorulduğunda Sargeant, "Bu güzel bir soru - dürüst olmak gerekirse bilmiyorum."

"Ben her yarışa ayrı yaklaşıyorum. Sürüş açısından baktığımda, son dönemde her şeyin geçmişe kıyasla çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"Ben sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve sanırım son zamanlardaki gidişata bakılırsa herhangi bir sorun görmüyorum." şeklinde cevap verdi.

Sargeant, çaylak F1 sezonunun en önemli olayı olarak ilk puanını almak yerine Vegas sıralama sonucunu seçeceğini açıkladı.

Sargeant, "Vegas'taki sıralamayı kesinlikle 2023'ün en önemli anı olarak seçeceğim çünkü nihayet üç sıralama seansında her şeyi bir araya getirebildim."

"[Bu] gerçekten güzeldi. Vegas'ta hızlı bir aracımızın olması da buna yardımcı oldu. Ama bu kesinlikle en önemli olaydı." dedi.