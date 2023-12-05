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Sargeant, 2023'te en çok hasara neden olan sürücü oldu

Logan Sargeant, 2023 sezonunda 4 milyon dolardan fazla hasar maliyetiyle bu alanda zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Parc Ferme

Geçen hafta sonu gridin en verimli sürücüsünün Oscar Piastri olduğuna dair bir haber hazırlamıştık; şimdi ise tam tersine takımlara en pahalıya patlayan sürücülere bakıyoruz.

Bu analiz Reddit'teki bir kullanıcı tarafından, parçaların olası maliyetleri hesap edilerek yapıldı.

Bu kapsamda Logan Sargeant, 2023 sezonunda yaptığı kazalardan ötürü Williams'ın 4.3 milyon dolar onarım maliyeti harcamasına neden oldu. Bu maliyet, Amerikalı pilotun yaptığı kazalar sonrası araçta değişen parçalar hesap edilmesi sonrası ortaya çıktı.

Williams için en pahalı yarış Hollanda Grand Prix'si oldu; Sargeant o hafta sonu toplam 1,4 milyon dolara mâl olan iki kaza yaptı.

Sıralamada ikinci sırada Carlos Sainz yer aldı. İspanyol sürücünün Las Vegas ve Abu Dabi'deki kazaları Ferrari'ye iki milyona mâl oldu. Monako, Kanada ve Belçika'daki hasarlar da eklendiğinde toplam maliyeti 3.6 milyon dolar oldu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, climbs out of his car after crashing in FP2

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, climbs out of his car after crashing in FP2

Bu alanda üçüncü sırada şampiyona ikincisi Sergio Perez yer aldı. Toplam 3.2 milyon dolarlık hasara neden olan Perez'in Monako kazası, tek başına 1 milyon dolara mâl oldu.

Listenin en gerisinde ise tüm yarışları tamamlayan Max Verstappen yer aldı. Hollandalı pilot toplamda 345 bin dolarlık hasara yol açtı. Bakü'de George Russell ile temas yaşayan ve sidepoduna hasar veren Verstappen, Silverstone'da ön kanadını kırdı, ayrıca Las Vegas'ta Russell ile temas yaşadı. 

Hiç kaza yapmayan Verstappen, sezonun kaza açısından en verimli pilotu oldu.

Bu alanda listenin ilk beş sırasında Valtteri Bottas ve George Russell'a ek olarak üç şampiyonun yer alması dikkat çekti.

2023 hasar tablosu:

Pilot Onarım maliyeti (yaklaşık)
L. Sargeant 4 milyon 333 bin dolar
C. Sainz 3 milyon 644 bin dolar
S. Perez 3 milyon 224 bin dolar
E. Ocon 2 milyon 999 bin dolar
L. Stroll 2 milyon 834 bin dolar
A. Albon 2 milyon 786 bin dolar
K. Magnussen 2 milyon 576 bin dolar
P. Gasly 2 milyon 426 bin dolar
O. Piastri 2 milyon 271 bin dolar
C. Leclerc 1 milyon 914 bin dolar
N. Hulkenberg 1 milyon 557 bin dolar
N. de Vries/D. Ricciardo 1 milyon 522 bin dolar
L. Norris 1milyon 452 bin dolar
Y. Tsunoda 1 milyon 255 bin dolar
G. Zhou 1 milyon 207 bin dolar
L. Hamilton 880 bin dolar
F. Alonso 830 bin dolar
V. Bottas 700 bin dolar
G. Russell 670 bin dolar
M. Verstappen 354 bin dolar
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