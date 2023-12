Sargeant, 2023'te en çok hasara neden olan sürücü oldu

Geçen hafta sonu gridin en verimli sürücüsünün Oscar Piastri olduğuna dair bir haber hazırlamıştık; şimdi ise tam tersine takımlara en pahalıya patlayan sürücülere bakıyoruz.

Bu analiz Reddit'teki bir kullanıcı tarafından, parçaların olası maliyetleri hesap edilerek yapıldı.

Bu kapsamda Logan Sargeant, 2023 sezonunda yaptığı kazalardan ötürü Williams'ın 4.3 milyon dolar onarım maliyeti harcamasına neden oldu. Bu maliyet, Amerikalı pilotun yaptığı kazalar sonrası araçta değişen parçalar hesap edilmesi sonrası ortaya çıktı.

Williams için en pahalı yarış Hollanda Grand Prix'si oldu; Sargeant o hafta sonu toplam 1,4 milyon dolara mâl olan iki kaza yaptı.

Sıralamada ikinci sırada Carlos Sainz yer aldı. İspanyol sürücünün Las Vegas ve Abu Dabi'deki kazaları Ferrari'ye iki milyona mâl oldu. Monako, Kanada ve Belçika'daki hasarlar da eklendiğinde toplam maliyeti 3.6 milyon dolar oldu.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, climbs out of his car after crashing in FP2