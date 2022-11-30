Sargeant, 2023'te #2 ile yarışacak

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Sargeant, çaylak Formula 2 sezonu için yeterli süper lisans puanı toplamasının ardından gelecek yıl, Nicholas Latifi'nin Williams'taki koltuğuna geçecek.

Williams, bugün yaptığı açıklama ile Sargeant'ın F1'deki kalıcı numarasının #2 olacağını ve 2014'ten bu yana bu numarayı kullanan ikinci sürücü olacağını açıkladı.

Takım bu duyuruyu Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından #LS2 hashtag'iyle duyurdu.

Daha önce bu numarayı 2017 ve 2018 yıllarında Stoffel Vandoorne kullanmıştı. O günden bu yana numarayı kullanan başka bir sürücü daha olmadı.

Böylelikle gelecek yıl için numarası belli olmayan sadece Nyck de Vries kaldı.

2023 sürücü numaraları:

NumARA Sürücü 1 Max Verstappen 2 Logan Sargeant 4 Lando Norris 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 14 Fernando Alonso 16 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 20 Kevin Magnussen 22 Yuki Tsunoda 23 Alexander Albon 24 Guanyu Zhou 27 Nico Hülkenberg 31 Esteban Ocon 44 Lewis Hamilton 55 Carlos Sainz 63 George Russell 77 Valtteri Bottas 81 Oscar Piastri Açıklanacak Nyck de Vries