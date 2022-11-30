Sargeant, 2023'te #2 ile yarışacak
Logan Sargeant, 2023 Formula 1 sezonda #2 ile yarışacağını açıkladı.
Sargeant, çaylak Formula 2 sezonu için yeterli süper lisans puanı toplamasının ardından gelecek yıl, Nicholas Latifi'nin Williams'taki koltuğuna geçecek.
Williams, bugün yaptığı açıklama ile Sargeant'ın F1'deki kalıcı numarasının #2 olacağını ve 2014'ten bu yana bu numarayı kullanan ikinci sürücü olacağını açıkladı.
Takım bu duyuruyu Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından #LS2 hashtag'iyle duyurdu.
Daha önce bu numarayı 2017 ve 2018 yıllarında Stoffel Vandoorne kullanmıştı. O günden bu yana numarayı kullanan başka bir sürücü daha olmadı.
Böylelikle gelecek yıl için numarası belli olmayan sadece Nyck de Vries kaldı.
2023 sürücü numaraları:
|NumARA
|Sürücü
|1
|Max Verstappen
|2
|Logan Sargeant
|4
|Lando Norris
|10
|Pierre Gasly
|11
|Sergio Perez
|14
|Fernando Alonso
|16
|Charles Leclerc
|18
|Lance Stroll
|20
|Kevin Magnussen
|22
|Yuki Tsunoda
|23
|Alexander Albon
|24
|Guanyu Zhou
|27
|Nico Hülkenberg
|31
|Esteban Ocon
|44
|Lewis Hamilton
|55
|Carlos Sainz
|63
|George Russell
|77
|Valtteri Bottas
|81
|Oscar Piastri
|Açıklanacak
|Nyck de Vries
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