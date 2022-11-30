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Formula 1 Haberler

Sargeant, 2023'te #2 ile yarışacak

Logan Sargeant, 2023 Formula 1 sezonda #2 ile yarışacağını açıkladı.

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Sargeant, 2023'te #2 ile yarışacak
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Sargeant, çaylak Formula 2 sezonu için yeterli süper lisans puanı toplamasının ardından gelecek yıl, Nicholas Latifi'nin Williams'taki koltuğuna geçecek.

Williams, bugün yaptığı açıklama ile Sargeant'ın F1'deki kalıcı numarasının #2 olacağını ve 2014'ten bu yana bu numarayı kullanan ikinci sürücü olacağını açıkladı.

Takım bu duyuruyu Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından #LS2 hashtag'iyle duyurdu.

Daha önce bu numarayı 2017 ve 2018 yıllarında Stoffel Vandoorne kullanmıştı. O günden bu yana numarayı kullanan başka bir sürücü daha olmadı.

Böylelikle gelecek yıl için numarası belli olmayan sadece Nyck de Vries kaldı.

2023 sürücü numaraları:

NumARA Sürücü
1 Netherlands Max Verstappen
2 United States Logan Sargeant
4 United Kingdom Lando Norris
10 France Pierre Gasly
11 Mexico Sergio Perez
14 Spain Fernando Alonso
16 Monaco Charles Leclerc
18 Canada Lance Stroll
20 Denmark Kevin Magnussen
22 Japan Yuki Tsunoda
23 Thailand Alexander Albon
24 China Guanyu Zhou
27 Germany Nico Hülkenberg
31 France Esteban Ocon
44 United Kingdom Lewis Hamilton
55 Spain Carlos Sainz
63 United Kingdom George Russell
77 Finland Valtteri Bottas
81 Australia Oscar Piastri
Açıklanacak Netherlands Nyck de Vries
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