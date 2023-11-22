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SAP, 2024'ten itibaren Mercedes F1 takımının resmi partneri olacak

Yazılım devi SAP, önümüzdeki sezon başlayacak çok yıllı bir anlaşmayla Mercedes F1'in partneri olacak.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Mercedes garage with SAP branding

McLaren ile 1997-2020 yılları arasında ortaklık kuran SAP, 1998 ve 1999 yıllarında Mika Hakkinen'in, 2008 yılında ise Lewis Hamilton'ın F1 dünya şampiyonluğunda yer almıştı.

Şirket ayrıca 2018'den itibaren Mercedes Formula E takımıyla çalışmaya başladı fakat bu anlaşma bir noktada feshedildi.

Ticari anlaşması olmasa da Mercedes F1 takımı bir süredir zaten SAP müşterisiydi. Bugün itibariyle başlayan yeni ortaklık Brackley merkezli takıma, çeşitli yeniliklere erişim imkanı verecek.

Mercedes, SAP'nin  bütçe sınırı ve finansal kurallar nedeniyle son derece önemli operasyonel verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmasını bekliyor.

Takım, SAP S/4HANA Cloud özel sürümünü kullanacak.

SAP'nin yapay zeka yetenekleri, takımın "maliyetleri tahmin etmesine, nihai bütçe ihtiyaçlarını öngörmesine ve hem tedarik zincirini hem de stoklanan kalemleri buna göre optimize etmelerine" olanak tanıyacak.

Takım patronu Toto Wolff yeni ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi: "SAP'nin Mercedes-AMG F1 Takımının resmi partneri haline gelmesinden mutluluk duyuyoruz."

"Ortak bir tarihi ve inovasyon tutkusunu paylaşıyoruz; bu işbirliği pistteki performansımızı olumlu yönde etkileyecek.

"SAP, alanında küresel bir lider ve 2024 ve sonrasında performansımızı artırmak adına bundan daha iyi bir partner düşünemiyoruz."

Mercedes garage with SAP branding

Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Mercedes garage with SAP branding

 

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