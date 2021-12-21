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Santander, Ferrari'nin yeni sponsoru oldu!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Scuderia Ferrari, son olarak 2017 yılın takım sponsoru olan Santander ile 2022 ve sonrasını kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Santander, Ferrari'nin yeni sponsoru oldu!

Ferrari, 2022'den itibaren Formula 1'in en üst sıralarına dönme niyetinde. Teknik ekip, gelecek yılki araç üzerinde çalışmaya devam ederken, ticari departmanlar da yeni sponsorluk anlaşmaları için görüşmeler gerçekleştiriyorlar ve bugün itibariyle Banco Santander'in Ferrari'ye döndüğü duyuruldu.

Santander ilk kez, Fernando Alonso'nun ekibe katıldığında  2010 yılında Ferrari'nin sponsoru olmuştu ve 2017'ye kadar İtalyan ekiple birlikte çalışmaya devam ettiler. Bu süreçte takımda Alonso, Felipe Massa, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen pilotlar yarıştı.

Yapılan yeni anlaşma kapsamında Banco Santander'in logoları, 2022 sezonuyla birlikte bir kez daha Ferrari aracının üzerinde yer alacak.

Ayrıca hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın yarış tulumlarında ve takım şapkalarında Santander'e yer verilecek.

Banco Santander sadece Formula 1 projesine değil, aynı zaman Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın GT ve hiper araç sınıflarında da İtalyan ekibe destek verecek.

Banco Santander, 2020'de yenilenebilir enerji finansmanında dünyanın lider bankasıydı ve yatırım bankası Santander CIB aracılığıyla, şirketlere sıfır emisyonlu bir ekonomiye geçiş konusunda danışmanlık yapma konusunda uzmanlaşmış ekipleri var. Banco Santander bu kapsamda Ferrari'yi, 2030 yılına kadar karbon nötr olma yolunda destekleyecek.

Bu anlaşmayla beraber araçta kullanılan beyaz rengin artması oldukça muhtemel.

 

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