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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

"Şanslı" Magnussen, spin attıktan sonra sıralamanın bitmesinden korkmuş

Kevin Magnussen, Imola sıralama turlarında Q3'te spin attıktan sonra, piste geri dönüp dördüncü sırayı almadan önce seansın bitmesinden korkmuş.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
"Şanslı" Magnussen, spin attıktan sonra sıralamanın bitmesinden korkmuş
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Magnussen, Emilia Grand Prix'si öncesi sıralama turlarında son bölüme kaldıktan sonra spin attı ve kırmızı bayraklara neden oldu. Haas pilotu böylece seansı dokuzuncu sırada tamamlayacak gibi görünüyordu.

Fakat Danimarkalı sürücü duvara çarpmaktan kaçındı ve pite dönmek için aracını çakıldan çıkarmayı başardı. Magnussen daha sonra kırmızı bayrakların ardından seansa devam etti.

Magnussen, seans Valtteri Bottas yüzünden yeniden durdurulduktan sonra dördüncü sırada yer alıyordu. Daha sonra, Lando Norris'in spin atarak Q3'ün son kırmızı bayrağına sebep olması ve seansın sona erdirilmesi, Haas pilotunun yerini garantiledi.

Magnussen, seansın ardından şunları söyledi: "Çok memnunum, bizim için inanılmaz bir sonuç daha."

"Araç harikaydı, çok hızlıydı ve sürmesi keyifliydi. Takımla gurur duyuyorum." dedi.

Geçtiğimiz yılı IMSA SportsCar Championship'te geçiren ve sezon başlamadan kısa bir süre önce Nikita Mazepin'in yerine geçmesi için F1'e geri çağrılan Magnussen, Q3'te spin attığında "yeteneklerinin tükendiğini" söyleyerek şaka yaptı ve seansın bittiğine emin olduğunu belirtti.

Magnussen, "Beyaz çizgiye değdim ve araç kaydı. Duvara çarpacağımı düşündüm."

"Daha sonra çakıla girdim ve bayağı yavaşladım. Anti stall'u (stop engelleyici sistem) fark ettim ve hâlâ ters dururken debriyajı çektim. Sonrasında sadece kaçış yoluna geçecek kadar gaza bastım."

"Şanslıyım." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, off the circuit

Kevin Magnussen, Haas VF-22, off the circuit

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu dördüncülük, Haas'ın F1 tarihindeki en iyi sıralama sonucu oldu ve bir önceki rekorları, Magnussen'in 2018 Almanya Grand Prix'sinde aldığı beşincilikti.

Magnussen böylece, McLaren ile 2014 Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarında aldığı en iyi sonuç olan dördüncülüğü yineledi.

Magnussen, Haas VF-22 aracının her koşulda rekabetçi olduğunu düşünüyor ve Imola'daki geçiş zorluğu nedeniyle pazar günkü yarışta düzgün bir start pozisyonu elde etmeyi umuyor.

Danimarkalı, "Pazar günü için iyi bir pozisyonda başlamak istiyorum."

"Dördüncü sıradayız. Kuru zeminde dördüncü olacak kadar hızlı olacağımızı düşünmüyorum fakat bu geçiş yapması zor bir pist. Bu yüzden ilk turu dördüncü sırada geçebilirsem süper olacak."

"Daha sonra bir veya iki pozisyon kaybedersek yine de puan alacağız ve pazar günü için harika bir pozisyon."

"Elbette her zaman dördüncü sıradan daha yukarıda olmak isteriz ama aynı zamanda gerçekçi ve akıllı olmamız gerekiyor." dedi.

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