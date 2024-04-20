Şanghay'daki çim yangınlarının nedeni anlaşılamadı, FIA çeşitli önlemler aldı
FIA, Şanghay'daki 7. virajda tekrarlanan çim yangınına ilişkin gece boyunca yapılan incelemelerin nedenine ilişkin bir cevap verememesinin ardından çeşitli önlemler aldı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
FIA, 7. virajın içindeki aynı çim alanda çıkan iki ayrı yangının pistin açılış gününde seansları aksatmasının ardından cuma gecesi detaylı bir soruşturma başlattı.
Cuma sabahı Çin Grand Prix'sinin ilk antrenmanında çimenlerde çıkan yangının ardından kırmızı bayrak çıkmış daha sonra aynı bölümde sprint sıralamasının ilk seansının sonunda da yangın çıkmıştı.
Seans sona erdiği için ikinci olayda kırmızı bayrak çekilmemişti ancak ikinci bölümün başlamasında bir gecikme yaşanmıştı.
FIA cuma akşamı sorunlara neyin yol açtığına dair bir analiz yapmak üzere bölgeye personel gönderdi ancak henüz kesin bir sonuca varılamadı.
F1 araçlarından fırlayan kıvılcımların çimlere sıçrayarak yangınları tetiklediği kesin gibi görünse de, neyin bu kadar çok yangına neden olduğu bilinmiyor.
Çimlerin üzerinde yanıcı bir madde ya da kimyasal madde olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığı söyleniyor.
Yangınların, topraktan sızan metan gazının tutuşması sonucu çıktığına dair teoriler var.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Şanghay pisti bir bataklık üzerine inşa edildiği için gaz birikmesine neden olabilir. Ayrıca pistin altından geçen çeşitli boruların bulunduğu ve bunlardan biri çatlamış olabileceği de düşünülüyor.
Ancak FIA tarafından yapılan incelemelerde sızan bir gazın varlığına dair belirgin bir bulguya rastlanmaması, neler olup bittiğine dair gizemi daha da arttırıyor.
Her ne kadar bu sorunun cevabı olmasa da, FIA yangın sorununun tekrarlanması halinde sorun yaratmaması için önlemler aldı.
FIA'dan yapılan kısa açıklamada çimlerin sulandığı ve itfaiye araçlarının sayısının arttırılması gibi ekstra önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Dünkü seanslarda çim yangınlarının neden meydana geldiğinden hâlâ emin olmamakla birlikte, bugünkü pist faaliyetleri öncesinde önleyici tedbirler alıyoruz."
"Etkilenen bölgelerdeki çimleri sulayacağız ve 7. virajda bir acil durum yangın müdahale ekibimiz hazır bekleyecek." denildi.
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