Şanghay'da pist üzerinde görülen gizemli boyanın sırrı ne?

FIA'nın yarış öncesi notlarında herhangi bir yenileme yapıldığına dair bir bildirimde bulunulmaması nedeniyle, yarış çizgisinde yer yer aşınmış olan asfaltın rengi, bazı pilotların pist üzerinde bir boyama çalışması yapıldığı sonucuna varmasına neden oldu.

Daniel Ricciardo'nun dediği gibi: "Pisti boyamışlar ya da başka bir şey yapmışlar gibi görünüyor. Yüzeye bir şey yapmışlar."

"Pistin nasıl değişeceğini ya da aynı mı yoksa süper kaygan mı olacağını bilmiyorum. Ama belki bu lastiklerin davranışını değiştirir." dedi.

Ricciardo, takımların sprint sıralaması başlamadan önce sadece bir saatlik antrenman olduğunu düşündüğü bir hafta sonunda bunun etkisinin ne olacağını sorgulayan tek pilot değildi.

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, eski pistlerde yol tutuşunu iyileştirmek için çaba sarf edilen karting günlerinden bu yana böyle bir şey görmediğini söyledi.

Red Bull pilotu, "Sanki pisti yenilememişler de boyamışlar gibi görünüyor." dedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz ise bu durumun sürücülerin ve takımın kafasını biraz karıştırdığını söyledi.

Sainz, "Bence pek çok bilinmeyen var. Özellikle de asfalt çok özel bir işlem uygulanmış gibi görünüyor."

"FIA'nın ya da takımların burada ne yapıldığını tam olarak anladığını sanmıyorum. Piste tam bir yeniden asfaltlama mı yoksa sadece garip bir zift uygulaması mı yapıldı."

A view of the track Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kesinlikle çok özel görünüyor ve son zamanlarda F1 pistlerinde rastlamadığımız bir şey." dedi.

Ancak Motorsport.com tarafından yapılan araştırma, pistin boyanmış gibi görünmesine rağmen, aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'daki yollarda yaygın olarak kullanılan bir zift yüzey işlemi olduğunu ortaya çıkardı.

Zift, mevcut pistin yüzeyiyle bağ kurmaya yardımcı olmak için pist yüzeyine sıvı formda uygulanıyor. Bu uygulamadaki fikir, tozun ortadan kaldırılmasına yardımcı olması, su geçirmezliği artırması ve ayrıca pistin parçalanmasını önlemesidir.

Bu çalışmanın geçen yıl Şanghay'da yapıldığı ve pistteki farklı renklerin o zamandan bu yana gerçekleşen pist koşuları nedeniyle aşınan bu işlemin sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

Uygulamanın şekli, F1 hafta sonu boyunca muhtemelen daha fazla aşınacağı anlamına geliyor ve bu da pistin farklı bölümlerinde farklı seviyelerde tutuşu yaratabilir.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, işlemin mevcut olup olmamasının tetiklediği yol tutuş farklılıklarının bazı baş ağrılarına neden olabileceğini söyledi.

Komatsu, "Bence biraz tutarsız görünüyor. En çok endişelendiğim şey bu tutarsızlık. Her virajın girişinden viraj ortasına ve çıkışa kadar olan tutarsızlık. Eğer değişken ise, bu oldukça zor olacaktır."

"Sonra, elbette, bu bir sprint hafta sonu. Hem düşük hem de yüksek yakıtla aracınızı ayarlamak için yalnızca bir saatiniz. Bence bu çok zorlu bir mücadele olacak." dedi.

Türkiye GP'de yaşanan sorunlar tekrarlanmayacak

Piste gelindiğinde koyu yüzey katmanının görülmesi kaçınılmaz olarak, takımların ve sürücülerin yeni dökülen asfalt nedeniyle kayda değer bir yol tutuş eksikliği yaşanan 2020 Türkiye GP anılarını tetikledi.

Ancak Sainz işlerin bu kadar dramatik olmayacağından oldukça emin. Uygulamanın yol tutuşunu azaltmak yerine iyileştirmeye yardımcı olacağı düşünülüyor.

Sainz, "Türkiye gibi olmayacağını hissediyorum. Türkiye çok özel bir durumdu. Ancak aniden ufalanma ve benzeri şeyler olursa, bu hafta sonunun geri kalanı için seçimlerinizde bazı soru işaretleri yaratabilir." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak piste yapılan asfalt uygulaması Türkiye'de gördüğümüz türden bir kaosu tetiklemese de, lastiklerin performansı üzerinde kesinlikle bir etkisi olabilir.

Takımlar, mevcut araçların ve ön lastiklerde ufalanmanın sınır olduğu bir hafta sonuna mı dönüşeceğinden yoksa yılın şu ana kadarki bölümündeki lastik üzerine uygulanan en yüksek kuvvetlerin büyük aşınma sorunlarını tetikleyip tetiklemeyeceğinden henüz emin değil.

Avustralya'da olduğu gibi ufalanmanın yüksek olduğu bir hafta sonu Ferrari için iyi bir haber olabilir. Yüksek lastik aşınası ise, Red Bull'un daha çok işine yarayacaktır.

Sainz, "Bence, dürüst olmak gerekirse, bizim için ufalanma çok asfalta bağlı. Bu yüzden yüzey hakkında, asfaltın işlenmesiyle ilgili neler yaptıkları hakkında bu kadar çok konuşuyorduk. Çünkü ufalanma asfalta çok bağlı."

"Bunu denklemden çıkardığınızda, uzun virajlar lastiği büyük ölçüde zorlayan bir şey ve burada uzun virajlardan bolca var."

"Çin'in ön lastikleri sınırladığı yıllar oldu. Arka lastikleri sınırladığı yıllar da oldu. Bu yüzden aracı hangi talebe göre ayarlarsanız ayarlayın, aracı ayarlarken çok dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.