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Formula 1 / Son dakika

Şanghay pisti yeniden açıldı

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Şanghay pisti yeniden açıldı
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 18:00

Çin'de hayat normale dönmeye başlarken, Şanghay pisti yeniden açıldı.

Gelen bilgilere göre Şanghay Uluslararası Pisti bu hafta tekrar açıldı ve Haziran ayı içerisinde ilk yarışını düzenleyecek.

Pist, Formula 1’in Çin Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor. Normalde yarışın Nisan ayı içerisinde yapılması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıktı ve yarış organizatörü Şubat ayında, yarışın ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Çin'de koronavirüs nedeniyle 3300'den fazla insan hayatını kaybetti, ancak ülke şimdi normale dönmeye başlıyor.

Okullar, sinemalar ve önemli turistik yerler hâlâ kapalı olsa da, Çin'deki şehirler ve Şanghay Uluslararası Pisti normale dönmeye başladı.

Habere göre katılımın sınırlı olması ve hiçbir taraftarın katılımına izin verilmemesine rağmen, hafta başında Porsche'nin bir kurumsal etkinliği burada gerçekleşti.

Aynı haberde Çin GT Şampiyonası'nın 26 Haziran'da burada yapılacağına ve koronavirüsten sonra ilk kez pistin bir etkinliğe ev sahipliği yapacağına da yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde 2020 Çin F1 yarışının Ekim ayında yapılacağı iddia edilmişti.

Şanghay'daki ortalama sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkmadığı için, Çin Grand Prix'sinin Aralık, Ocak veya Şubat ayında yapılması mümkün görünmüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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