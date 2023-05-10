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Şanghay pisti, FIA Grade One lisansına yeniden kavuştu

Çin GP'sine ev sahipliği yapan Şanghay pisti, yeniden FIA Grade One lisansını almayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
spectacular Shanghai International Circuit architecture

Son dört yıldır COVID-19 pandemisi nedeniyle Formula 1'e ev sahipliği yapamayan Şanghay pisti, bu süreç içinde FIA lisansını da kaybetti.

Pistin lisansının normalde 2019 sezonunun sonunda yenilenmesi gerekiyordu, ancak salgın nedeniyle FIA yetkilileri olağan ziyaretlerini gerçekleştiremediler ve süreç aksadı.

Bu konuda çalışmalara başlayan organizatör Juss Sports, geçen yıldan itibaren pist çevresinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Yenileme çalışmaları kapsamında pistteki bozukluklar giderildi, lastik bariyerleri kısmen onarıldı, yeraltı bağlantı tünelinin yeniden boyandı, tribün koltuklarının yenilendi ve pistin dışında da birtakım değişiklikler yapıldı.

Çalışmalar, Çin Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) tarafından Ağustos 2022'de yapılan bir değerlendirmenin ardından gerçekleştirildi.

Onarım çalışmaları sonucunda Şanghay'a, bir pistin F1 yarışlarına ve testlerine ev sahipliği yapmasına olanak tanıyan FIA Grade One lisansı yeniden verildi; bunun anlamı, Çin GP'sinin takvime dönüşünün önünde hiçbir engel kalmadığı.

Pistin takvime dönmesi halinde bir FIA müfettişi etkinlikten bir ay önce son incelemeyi yapmak üzere Şanghay'a gidecek.

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