Sanchez ve Marshall, McLaren'da çalışmaya resmen başladı!
Mühendislik ve tasarımdan sorumlu yeni Teknik Direktör Rob Marshall ve araç konsepti ile performanstan sorumlu Teknik Direktör David Sanchez, bugün itibariyle McLaren'da çalışmaya başladı.
McLaren 2024 sezonu için teknik kadrosunu tamamlamış durumda. İngiliz ekip, geçen yıl büyük bir ilerleme kaydeden teknik ekibi, iki önemli takviyeyle büyük ölçüde güçlendirildi.
Rob Marshall, McLaren'a Red Bull Racing'den geldi ve hem mühendislik hem de tasarımdan sorumlu Teknik Direktör oldu.
Uzun süre Adrian Newey'nin sağ kolu olarak görev yapan Rob, Milton Keynes'te en yüksek maaşı alanlardan biri olduğu için bütçe sınırının kurbanlarından birisi oldu. Oldukça yetenekli bir mühendis olan Rob, yardımcısı Neil Houldey tarafından desteklenecek.
Öte yandan David Sanchez, Peter Prodromou'nun aerodinami ekibini güçlendirmeye geliyor. Anlaşma kapsamında Sanchez de araç konseptinin belirlenmesinden ve aracın performansının geliştirilmesinden sorumlu olacak.
McLaren, bugün yayınladığı bir fotoğrafla, teknik ekibini resmen tanıtmış oldu.
Andrea Stella tarafından yönetilen İngiliz takım, bir Mercedes müşteri takımı olmasına rağmen, şu anda üst düzey bir takıma yakışır bir güce yükselmiş durumda.
Uzun yıllar Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanan McLaren, yaz aylarından bu yana yeni aracın gelişimi için yeni rüzgar tünelini kullanıyor.
Britanya'da pek çok kişi McLaren'ı Milton Keynes merkezli Red Bull'un "ana rakibi" olarak görüyor.
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