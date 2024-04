Sanchez üç ay sonra McLaren'den neden ayrıldı?

Daha önce Ferrari'nin araç konsept şefi olan Sanchez, ilk olarak mart 2023'te McLaren tarafından işe alındı ve zorunlu bekleme süresini tamamladıktan sonra ocak ayında eski ekibine yeniden katıldı.

Sanchez, James Key'in yerine geçecek üç teknik direktörden biri olarak araç konsepti ve performanstan sorumlu olacak, Rob Marshall Red Bull'dan mühendislik ve tasarımın başına getirilecek, uzun süredir McLaren aerodinami mühendisi olarak göre yapan Peter Prodromou da aerodinamiden sorumlu olacaktı.

Ancak geçen hafta Sanchez ve McLaren'in sadece üç ay görev yaptıktan sonra yollarını ayırdığı açıklandı.

Bunun yerine McLaren, teknik yapıda değişikliklere gittiğini ve Stella'nın yerine yeni bir isim bulunana kadar Sanchez'den görevi devraldığını duyurdu.

Neil Houldey ve Marshall arasında da bir görev değişimi oldu. Marshall artık baş tasarımcı ve Houldey de mühendislik teknik direktörü görevine getirildi. Prodromou ise aero teknik direktörü olarak görevine devam ediyor.

Motorsport.com edindiği bilgilere göre, McLaren'in uzun zamandır beklenen üç ayaklı yapı bu kış toplandığında, Sanchez'in Woking'deki görevinin daha önce öngördüğü gibi olmadığını fark ettiğini düşünüyor.

David Sanchez was the principal aerodynamicist at Ferrari before joining McLaren

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images