Sanchez üç ay sonra McLaren'den neden ayrıldı?

Daha önce Ferrari'nin araç konsept şefi olan Sanchez, ilk olarak mart 2023'te McLaren tarafından işe alındı ve zorunlu bekleme süresini tamamladıktan sonra ocak ayında eski ekibine yeniden katıldı.

Sanchez, James Key'in yerine geçecek üç teknik direktörden biri olarak araç konsepti ve performanstan sorumlu olacak, Rob Marshall Red Bull'dan mühendislik ve tasarımın başına getirilecek, uzun süredir McLaren aerodinami mühendisi olarak göre yapan Peter Prodromou da aerodinamiden sorumlu olacaktı.

Ancak geçen hafta Sanchez ve McLaren'in sadece üç ay görev yaptıktan sonra yollarını ayırdığı açıklandı.

Bunun yerine McLaren, teknik yapıda değişikliklere gittiğini ve Stella'nın yerine yeni bir isim bulunana kadar Sanchez'den görevi devraldığını duyurdu.

Neil Houldey ve Marshall arasında da bir görev değişimi oldu. Marshall artık baş tasarımcı ve Houldey de mühendislik teknik direktörü görevine getirildi. Prodromou ise aero teknik direktörü olarak görevine devam ediyor.

Motorsport.com edindiği bilgilere göre, McLaren'in uzun zamandır beklenen üç ayaklı yapı bu kış toplandığında, Sanchez'in Woking'deki görevinin daha önce öngördüğü gibi olmadığını fark ettiğini düşünüyor.

David Sanchez was the principal aerodynamicist at Ferrari before joining McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sanchez'in sorumluluklarından duyduğu bu rahatsızlık, Stella ile aralarında görüşmelere ve nihayetinde Stella'nın deyimiyle "dostane" bir şekilde yolların ayrılmasına neden oldu. Sanchez'in ayrılışı daha sonra yeni bir görev değişikliğini tetikledi.

Stella, "Hepimiz modelin kendisinin çok geçerli olduğu konusunda hemfikiriz. Üç yöne sahip olmaktan çok mutluyuz: aerodinamik, mühendislik ve performans, bu çok iyi çalışıyor."

"Ancak teknik konfigürasyonu bulmanız gerektiğinde, insanların güçlü yönlerine göre oynadığından da emin olmanız gerekir."

"David ile bu konu hakkında konuştuk ve onun kıdem, uzmanlık ve yetkinlik seviyesinin potansiyel olarak McLaren'de sahip olduğu rolden daha da kıdemli olduğunu fark ettik." dedi.

McLaren, Sanchez'i başka fırsatları takip edebilmesi için erken serbest bırakmayı kabul etti. Bu nedenle, kendisine uygun yeni bir rol bulunmasına yardımcı olmak için yeni sözleşmesini imzalarken herhangi bir zorunlu bekleme süresinin olmayacağı anlaşılıyor.

Durumun nasıl gelişeceğini görmek için beklemek yerine Sanchez'i bu kadar çabuk serbest bırakma kararını açıklayan Stella, "Normal sektörlerde üç ay uzun bir süre değil ama Formula 1'de uzun bir süre."

"Üç ay daha beklemek, gelecek yılın aracı ya da 2026 aracı için halihazırda yapmanız gereken çalışmaların bir kısmını aksatmanıza neden olabilir."

"Bu süre David için de geçerli. Ona başka bir yerde daha büyük rollere sahip olması için adil şanslar vermek önemliydi. Üç ay fark yaratabilir."

"Biz de bunun doğru zaman olduğunu düşündük ve yapılacak en doğru şeyin bu olduğu konusunda dostane bir sonuca vardık. Gelecekteki çalışmalarında kendisine gerçekten başarılar diliyorum." dedi.

Stella, McLaren'in teknik organizasyonunun, Marshall ve Sanchez'in başlıca imzalarının çok ötesine geçen yeni işe alımları entegre ederken sürekli olarak gözden geçirildiğini vurguladı.

İtalyan takım patronu, Woking'in son değişikliklerden sonra daha güçlü bir konumda olduğunu düşünüyor.

Stella, "David'le ilgili haberler, haberlerin bir parçası. McLaren'i ilgilendiren asıl haber ise güncellenmiş, geliştirilmiş bir teknik konfigürasyona sahip olmamız ki bence bu McLaren'i eskisinden daha da güçlü bir konuma getiriyor."

"Yeni işe alımlar sadece bazı kıdemli kişileri içermiyor. Aynı zamanda McLaren'da teknik alanda, şirket içinde ek beygir gücü olarak adlandırdığımız birçok kişiyi ekledik."

"Bu ilk üç ayda yaptığımız şey, geçen yıl başladığımız teknik yolculuk ile bu ilave beygir gücü arasında doğru sentezi bulmaktı." dedi.