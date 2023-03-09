Ferrari'den ayrılan Sanchez, başka bir takımın teklifini çoktan kabul etmiş!
Görünüşe bakılırsa David Sanchez, başka bir takımın teklifini kabul etmesinin ardından Ferrari'den istifa etti.
Motorsport.com bugün, Ferrari'nin araç konsepti başkanı David Sanchez'in takımdan sürpriz ayrıldığını öğrenmişti.
Son iki sezondur Ferrari'nin F1 araçlarının tasarım ve geliştirilmesinden sorumlu olan Sanchez, 10 yılı aşkın bir süredir Maranello'da görev yapıyordu.
Bazıları bunun Ferrari yönetiminin aldığı bir karar olduğunu öne sürmüştü ancak kaynaklar durumun farklı olduğunu öğrendiler.
Görünüşe bakılırsa Sanchez'in kararının Bahreyn GP ile ilgisi yok ve çoktan Britanya merkezli bir takımın teklifini kabul etti.
Bu takımın hangisi olduğu bilinmiyor ancak zorunlu bekleme süresi sona erdikten sonra yeni takımıyla çalışmaya başlayacak.
Sanchez, SF-23'ün gelişiminde önemli bir rol oynadı ve bundan ötürü Ferrari'den ayrıldıktan sonra, uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.
La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, Sanchez'den boşalan koltuğa aero departmanında üst düzey görevler üstlenen Diego Tondi'yi getirecek.
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