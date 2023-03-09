Önceki / Aston Martin bir yandan mutlu, bir yandan da temkinli davranıyor Sonraki / Mercedes: "W14 için 'radikal değişiklikler' yolda"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Ferrari'den ayrılan Sanchez, başka bir takımın teklifini çoktan kabul etmiş!

Görünüşe bakılırsa David Sanchez, başka bir takımın teklifini kabul etmesinin ardından Ferrari'den istifa etti.

Ekleyen:
Ferrari'den ayrılan Sanchez, başka bir takımın teklifini çoktan kabul etmiş!
Haberi dinle

Motorsport.com bugün, Ferrari'nin araç konsepti başkanı David Sanchez'in takımdan sürpriz ayrıldığını öğrenmişti.

Son iki sezondur Ferrari'nin F1 araçlarının tasarım ve geliştirilmesinden sorumlu olan Sanchez, 10 yılı aşkın bir süredir Maranello'da görev yapıyordu.

Bazıları bunun Ferrari yönetiminin aldığı bir karar olduğunu öne sürmüştü ancak kaynaklar durumun farklı olduğunu öğrendiler.

Görünüşe bakılırsa Sanchez'in kararının Bahreyn GP ile ilgisi yok ve çoktan Britanya merkezli bir takımın teklifini kabul etti.

Bu takımın hangisi olduğu bilinmiyor ancak zorunlu bekleme süresi sona erdikten sonra yeni takımıyla çalışmaya başlayacak.

Sanchez, SF-23'ün gelişiminde önemli bir rol oynadı ve bundan ötürü Ferrari'den ayrıldıktan sonra, uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.

La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, Sanchez'den boşalan koltuğa aero departmanında üst düzey görevler üstlenen Diego Tondi'yi getirecek.

paylaşım
yorumlar

Aston Martin bir yandan mutlu, bir yandan da temkinli davranıyor

Mercedes: "W14 için 'radikal değişiklikler' yolda"
Daha fazlası
Ezel Tan
Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

Formula 1
Bahreyn GP

Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak" Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Formula 1
Bahreyn GP

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz" Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"

Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"

Formula 1
Bahreyn GP

Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız" Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"

Son Haberler

Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak" Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

NAS NASCAR Cup
Phoenix

Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak! Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz" Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil" Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.