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Sanchez: "Alpine yakında önemli güncellemeler getirecek"

Alpine'in teknik şefi David Sanchez, yakında büyük güncellemeler getireceklerini söylüyor.

Ezel Tan
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David Sanchez, Alpine Yönetici Teknik Direktörü

David Sanchez, Alpine Yönetici Teknik Direktörü

Fotoğraf: Alpine

Formula 1 kariyerine neredeyse yirmi yıl önce Renault fabrika takımında başlayan David Sanchez, Mayıs ayının başında Alpine'in yeni teknik şefi oldu.

Geçmişte Ferrari ve McLaren'de görev yapan Sanchez'in hedefi Alpine'i tekrar ayağa kaldırmak.

Sanchez üç aydan daha kısa bir süre önce işe başlamış olmasına rağmen, şimdiden gelecek için pozitif görünüyor.

Sanchez şöyle konuştu: "Araç temelde sezon başındaki haliyle aynı. Fakat ağırlığını önemli ölçüde düşürdük ve şu anda yönetmeliklerin izin verdiği minimum sınıra ulaştık."

"Imola'dan bu yana ilerleme kaydettiğimizi, araç özelliklerini daha iyi anladığımızı, potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağımızı gördüğümüzü ve giderek daha tutarlı hale geldiğimizi söyleyebilirim."

"Aynı zamanda fabrikamız, teknik güncellemeler de dahil olmak üzere A524'ün nasıl daha verimli hale geleceği üzerinde çalışıyor ve kademeli olarak ilerliyor."

"Çok sayıda güncelleme gelecek. Bunları muhtemelen yaz tatilinden önce kullanmaya başlayacağız ancak yaz tatilinden sonra daha da artacak. Genel olarak her şey iyi gidiyor, yapmamız gereken çok şey var ama aynı zamanda çok da iyimseriz."

"Bence daha fazla ilerleme için temel atıyoruz. Enstone'a geri döndüğümde merak ettiğim şey de buydu."

"Alpine'in başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söyleyebilirim ve şu anki zorluk mevcut fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak ve tamamen araca odaklanmak."

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