Sanal Avusturya GP'ye katılacak isimler belli oldu

Formula 1, geçen yıl pandemi nedeniyle verilen uzun arada sanal yarış serisi başlatmıştı ve bu yıl da 2021 sezonu öncesinde benzer bir yol izlendi.

İlk yarış Sanal Avusturya Grand Prix'si olacak ve bugün TSI 21:00'de gerçekleştirilecek.

F1 geçtiğimiz günlerde yarışa katılacak sürücülerin bir kısmını açıklamıştı. Bugün itibariyle tam sürücü kadroları belli oldu.

Yarışa mevcut F1 pilotlardan ikisi -George Russell ve Nicholas Latifi- katılacak ve ayrıca geçen yıl gridde yer alan Alex Albon da etkinlikte yer alacak. Taylandlı sürücünün Red Bull'daki takım arkadaşı MXGP şampiyonu Jeffrey Herlings olacak.

Mercedes yarışa Stoffel Vandoorne ve Anthony Davidson gibi iki eski F1 pilotuyla katılacak. McLaren, Jimmy Broadbent ve Ben 'Tiametmarduk' Daly gibi iki farklı isim seçerken, Alfa Romeo'nun direksiyonunda Thibaut Courtois ve Jack 'Pie Face' McDermott olacak.

Alpine, genç sürücüleri Christian Lundgaard ve Oscar Piastri ile yarışma kararı alırken, Ferrari'de genç yetenekler Marcus Armstrong ve Arthur Leclerc sürüş yapacak.

AlphaTauri eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi ve Luca Salvadori ile yarışırken, Haas'ta Pietro ve Enzo Fittipaldi ikilisi yarışacak.

Yarış bugün Formula 1'in resmi YouTube , Twitch ve Facebook kanallarından canlı yayınlanacak.

Sürücü kadroları:

Mercedes: Stoffel Vandoorne ve Anthony Davidson

Red Bull Racing: Alexander Albon ve Jeffrey Herlings

McLaren: Jimmy Broadbent ve Ben 'Tiametmarduk' Daly

Alpine: Christian Lundgaard ve Oscar Piastri

Ferrari: Marcus Armstrong ve Arthur Leclerc

AlphaTauri: Vitantonio Liuzzi ve Luca Salvadori

Alfa Romeo: Thibaut Courtois ve Jack 'Pie Face' McDermott

Haas: Pietro Fittipaldi ve Enzo Fittipaldi

Williams: George Russell ve Nicholas Latifi