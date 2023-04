Samuel: "Artık F1'in içeriğine Netflix yön veriyor"

Melbourne'daki yarışın son turlarında aldığı kararlarla neredeyse herkesin tepkisini çeken FIA, sadece yapay bir heyecan için son iki turda yarışı yeniden başlatmakla suçlanıyor ve dört pilotun yarış dışı kaldığı, Carlos Sainz'ın ise beş saniye ceza aldığı olayların bir numaralı sorumlusu olarak görülüyor.

Yaşananlar televizyon yayın süresinin artmasına ve sonucun belirlenecek olmasından doğan bir heyecana yol açtığı için Formula 1 yönetimince iyi karşılanmış olabilir, ancak başta taraftarlar olmak üzere birçok kişi bu durumdan memnun değil.

Memnuniyetsizliğini oldukça sert bir şekilde dile getiren gazeteci Martin Samuel, artık sporun içeriğine medyanın karar verdiğini düşünüyor.

Times'taki yazısında durumu yorumlayan Samuel, "Freddie Mercury'nin bir keresinde sorduğu gibi, 'bu gerçek hayat mı? Bu sadece bir fantezi mi? Formula 1'in kararını vermesi gerekiyor."

"Neredeyse 18 ay oldu ve spor halen Abu Dhabi'den öteye gidemedi. Hâlâ kurallar üzerinde kafa yoruyor, hâlâ spor-şov farkını anlamaya çalışıyor ve işin sadece drama kısmına odaklanıyoruz."

"Bir kez daha, bu kez Melbourne'de, saçmalık ve kaos kelimeleri bir drag yarışçısının paraşütü gibi aniden kendini gösteriverdi."

"Pilotlar takım radyosundan küfürler savurdu, bir tanesi gözyaşları içinde çizgiyi geçti. Alpine'in var olmayan bir turda iki aracı da hurdalığa gönderdi, Carlos Sainz'in ise beş saniye ceza aldı. Kaçınılmaz olarak tüm bunların sadece televizyona oynamak için yapıldığına yönelik şüpheler mevcut."

"Artık spor Drive to Survive'a içerik sağlamıyor, Drive to Survive bizzat sporun içeriğine yön veriyor."

"Masi'nin sporu kara bulutların altında bırakma kararı şampiyonluğa ulaşan Red Bull dışında herkes tarafından eleştirilirken, o gün güvenlik aracının arkasında yarışı bitirmek yerine yarışmaya karar vermesinin sonucu olarak Melbourne'deki karmaşa yaşandı."

The damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, on a flatbed truck

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images