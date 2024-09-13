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Formula 1 Azerbaycan GP

Şampiyonluk ihtimalini "gerçekçi" bulmayan Verstappen'e, Hamilton'dan cevap geldi

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in iki şampiyonayı da kazanmalarının "gerçekçi olmadığı" yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen Dünya şampiyonluğunu koruma şansı konusunda karamsar olsa da Lewis Hamilton, Red Bull pilotunun duygularının bunlar olduğunu ancak kendisinin sıralamada “oldukça önde” olduğunu söylüyor.

Son olarak Monza’da Red Bull, şampiyonada iki araçla aldığı en kötü puanları kaydetti; Verstappen yarışı altıncı sırada tamamlarken, Sergio Perez sekizinci oldu.

Bu durum McLaren'ın çifte podyumuyla birleşince, McLaren'ın lehine büyük bir puan değişimi oldu ve Red Bull ile arasındaki fark sadece sekiz puana düştü.

Verstappen'in Sürücüler Şampiyonasındaki liderliği de Lando Norris'in Dünya Şampiyonunun liderliğinden 8 puan daha alarak avantajını 62 puana düşürmesiyle darbe aldı

Verstappen yarıştan sonra medyaya verdiği demeçte “Şu anda her iki şampiyonluk da gerçekçi değil.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde de bu görüşünü yineledi ve şunları söyledi: “Eğer Monza'daki gibi bir performans gösterirsek, bu gerçekçi olmaz.”

“Bu yüzden son zamanlarda gösterdiğimiz performanstan kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. Bunun farkındayız.”

“Eğer araçla daha iyi bir denge kurabilirsek, o zaman aslında daha rekabetçi olacağız. Ama daha rekabetçi olmak yeterli mi, bilemiyorum.”

Hollandalı pilotun 2021'deki şampiyonluk rakibi Hamilton, Verstappen’in "gerçekçi değil" iddiası hakkında sorulduğunda şu yanıtı verdi: “İki şampiyonluktan birini almanın onun için gerçekçi olmadığını mı söyledi?”

“Bence bu onun görüşü, o an ne hissettiği. Ama o puan olarak oldukça ileride.”

Yine de Verstappen’in geçen sezon 19 galibiyetinden sonra bu sezon sadece yedi galibiyet elde ettiğini göz önünde bulundurulduğunda, Red Bull pilotunun kendisini pek de özgüvenli hissetmemesinin şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.

Verstappen şu anda 2020’den bu yana en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor; son altı birincilik Mercedes, McLaren ve Ferrari’ye gitti.

Hamilton ise bu duruma bayılıyor: "Bu harika. Bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu kuralları belirlediklerinde hedef muhtemelen buydu, ama bu hiçbir zaman işe yaramadı.”

“McLaren'ın büyük bir yükseliş yaşadığı, son yarışta Ferrari'nin kazandığını gördüğümüz ve ondan önce de bizim kazandığımız bu döneme nihayet girmiş olmamız harika.”

“Umarım önümüzdeki sekiz yarışta buna benzer bir şey daha görürsünüz ve umarım bu istikrarlı bir şekilde devam eder.”

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