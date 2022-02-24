Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor Sonraki / Horner ve Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunları arkalarında bırakmışlar
Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Şampiyonluk adayları, orta gruptaki takımlardan dramatik bir yükseliş beklemiyorlar

Wolff ve Horner gibi şampiyonluk mücadelesi içinde olmayı bekleyen takım patronları, orta sıra takımlarının bir anda yukarı tırmanamayacağını düşünüyor.

Şampiyonluk adayları, orta gruptaki takımlardan dramatik bir yükseliş beklemiyorlar
Ekleyen:
Haberi dinle

Formula 1, yeni çağa ilk adımını atarken, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu sorulardan birisi de güç dengelerinin nasıl değişeceğine yönelik, hatta uzun zamandır bu kuralları bekleyen Ferrari ve Alpine gibi takımlar ve Fernando Alonso gibi pilotların cevabını en çok merak ettiği soru bu denebilir.

Son iki büyük kural değişikliğinde güç dengelerinin dramatik şekilde değiştiğini görmüştük. 2009'da Brawn GP ve Red Bull Racing gridin alt sıralarından şampiyonluk adaylarına dönüşürken, 2008'in şampiyonluk adayları McLaren ve Ferrari ancak 3 zafer alabilmişlerdi.

2014'te de benzer bir durum vardı. 2013'ün sıralamalarda iyi fakat yarışlarda kötü takımı Mercedes kusursuz bir araç üreterek dominasyon dönemine start vermiş, son 4 senenin şampiyonu Red Bull Racing ise beklentileri karşılayamayarak Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasına sebep olacak bir sürece girmişti.

Fakat takım patronları hiç olmazsa gridin yukarısında hızlı bir değişim beklemiyorlar. Genel beklentileri, orta sıra takımlarının daha hızlı bir gelişim göstereceği, bu gelişim eğrisinin bu sene özelinde "başlarını ağrıtmayacağı" yönünde.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu ifadeyi kullanan isimdi: "Benim için kurallar apaçık ortada, aynı zamanda bir günde beş sıra atlayamayacağınız da ortada. Sezonun ikinci yarısına girilirken durumunuzu görebiliyorsunuz, sonraki sene için de tahminler yapabiliyorsunuz. Yeni kurallardan avantaj kazanan diğer takımların başımızı çok ağrıtacağını düşünmüyorum."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Yeni kurallar özel bir amaç için, gridi daha rekabetçi hale getirmek için tasarlandı, dolayısıyla ilk üç sıra arasında ciddi farklar olmaması, ufak ayar farkları olması bir dezavantaj yaratmayacak. Fakat –örneğin 2021’in ilk yarısındaki Ferrari gibi- aykırı tasarımlara sahip bir takım varsa, sizin gelişim eğrinizden birkaç onda bir saniye yukarı çıkabilirler. Yine de hepsi bundan ibaret!"

"Bence, 7, 8, 9 veya 10. sırada bulunan takımlar daha geride olan takımlar, %20'ye kadar daha fazla geliştirme süresine sahip olacaklar. Bu onları daha rekabetçi hale getirmeli. Önde iseniz, belirli bir dezavantaja sahipsiniz, ama buna karşı tedbirlerimizi alacağız." şeklinde konuştu.

Alpine A522 side detail

Alpine A522 side detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull takım patronu Christian Horner da benzer düşünceleri paylaştı:  "Kesinlikle daha önce hakkında herhangi bir şey duymadığım belli hissiyatlara sahibim. Önemli olan sahip olduğunuz zamanın miktarı değil, o zamanı nasıl kullandığınız ve kaynağınızı nasıl uyguladığınızdır."

"Bu kez çok daha büyük bir kısıtlama olan bütçe sınırıyla da karşı karşıyayız. En çok da bu ne yapabileceğinizi veya bunu yapmayı göze alıp alamayacağımızı belirliyor. Yeni kuralların ilk aşamada üç sıranın dışındaki takımlara önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum, fakat şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında bir sallantı yaratacağını düşünmüyorum."

Alpha Tauri takım patronu Franz Tost ise orta sıra takımlarının sezon içinde yükselebileceğini düşünüyor: "Her şey aracınızın performansına bağlı. Eğer çok iyi bir arabanız varsa atabileceğiniz adımlar artık eskisi kadar büyük olmayacak."

Ancak iyi bir aracınız yoksa, eğer gerideyseniz, o zaman aracı geliştirmek için çok daha fazla şansınız var. Aerodinamistler bunun farkında, yeni kuralları iyi biliyorlar."

paylaşım
yorumlar
Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor
Önceki haber

Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor
Sonraki haber

Horner ve Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunları arkalarında bırakmışlar

Horner ve Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunları arkalarında bırakmışlar
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor Barselona Şubat Testi
Formula 1

Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor

Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş"

Wolff ve Horner, Andretti'nin spora girişine karşı değil
Formula 1

Wolff ve Horner, Andretti'nin spora girişine karşı değil

Son Haberler

Horner ve Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunları arkalarında bırakmışlar
Formula 1 Formula 1

Horner ve Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunları arkalarında bırakmışlar

Şampiyonluk adayları, orta gruptaki takımlardan dramatik bir yükseliş beklemiyorlar
Formula 1 Formula 1

Şampiyonluk adayları, orta gruptaki takımlardan dramatik bir yükseliş beklemiyorlar

Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor
Formula 1 Formula 1

Takımlar, Rusya GP'sinin akıbetini konuşmak için toplanıyor

Mercedes, gizli silahını Bahreyn testlerine mi saklıyor?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, gizli silahını Bahreyn testlerine mi saklıyor?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.