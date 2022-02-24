Şampiyonluk adayları, orta gruptaki takımlardan dramatik bir yükseliş beklemiyorlar

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Formula 1, yeni çağa ilk adımını atarken, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu sorulardan birisi de güç dengelerinin nasıl değişeceğine yönelik, hatta uzun zamandır bu kuralları bekleyen Ferrari ve Alpine gibi takımlar ve Fernando Alonso gibi pilotların cevabını en çok merak ettiği soru bu denebilir.

Son iki büyük kural değişikliğinde güç dengelerinin dramatik şekilde değiştiğini görmüştük. 2009'da Brawn GP ve Red Bull Racing gridin alt sıralarından şampiyonluk adaylarına dönüşürken, 2008'in şampiyonluk adayları McLaren ve Ferrari ancak 3 zafer alabilmişlerdi.

2014'te de benzer bir durum vardı. 2013'ün sıralamalarda iyi fakat yarışlarda kötü takımı Mercedes kusursuz bir araç üreterek dominasyon dönemine start vermiş, son 4 senenin şampiyonu Red Bull Racing ise beklentileri karşılayamayarak Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasına sebep olacak bir sürece girmişti.

Fakat takım patronları hiç olmazsa gridin yukarısında hızlı bir değişim beklemiyorlar. Genel beklentileri, orta sıra takımlarının daha hızlı bir gelişim göstereceği, bu gelişim eğrisinin bu sene özelinde "başlarını ağrıtmayacağı" yönünde.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu ifadeyi kullanan isimdi: "Benim için kurallar apaçık ortada, aynı zamanda bir günde beş sıra atlayamayacağınız da ortada. Sezonun ikinci yarısına girilirken durumunuzu görebiliyorsunuz, sonraki sene için de tahminler yapabiliyorsunuz. Yeni kurallardan avantaj kazanan diğer takımların başımızı çok ağrıtacağını düşünmüyorum."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Yeni kurallar özel bir amaç için, gridi daha rekabetçi hale getirmek için tasarlandı, dolayısıyla ilk üç sıra arasında ciddi farklar olmaması, ufak ayar farkları olması bir dezavantaj yaratmayacak. Fakat –örneğin 2021’in ilk yarısındaki Ferrari gibi- aykırı tasarımlara sahip bir takım varsa, sizin gelişim eğrinizden birkaç onda bir saniye yukarı çıkabilirler. Yine de hepsi bundan ibaret!"

"Bence, 7, 8, 9 veya 10. sırada bulunan takımlar daha geride olan takımlar, %20'ye kadar daha fazla geliştirme süresine sahip olacaklar. Bu onları daha rekabetçi hale getirmeli. Önde iseniz, belirli bir dezavantaja sahipsiniz, ama buna karşı tedbirlerimizi alacağız." şeklinde konuştu.

Alpine A522 side detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull takım patronu Christian Horner da benzer düşünceleri paylaştı: "Kesinlikle daha önce hakkında herhangi bir şey duymadığım belli hissiyatlara sahibim. Önemli olan sahip olduğunuz zamanın miktarı değil, o zamanı nasıl kullandığınız ve kaynağınızı nasıl uyguladığınızdır."

"Bu kez çok daha büyük bir kısıtlama olan bütçe sınırıyla da karşı karşıyayız. En çok da bu ne yapabileceğinizi veya bunu yapmayı göze alıp alamayacağımızı belirliyor. Yeni kuralların ilk aşamada üç sıranın dışındaki takımlara önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum, fakat şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında bir sallantı yaratacağını düşünmüyorum."

Alpha Tauri takım patronu Franz Tost ise orta sıra takımlarının sezon içinde yükselebileceğini düşünüyor: "Her şey aracınızın performansına bağlı. Eğer çok iyi bir arabanız varsa atabileceğiniz adımlar artık eskisi kadar büyük olmayacak."

Ancak iyi bir aracınız yoksa, eğer gerideyseniz, o zaman aracı geliştirmek için çok daha fazla şansınız var. Aerodinamistler bunun farkında, yeni kuralları iyi biliyorlar."