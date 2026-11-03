Formula 1 Meksika GP
Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!
Meksika’da Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanan Kimi Antonelli’nin, Mercedes’ten 20 milyon euro bonus alacağı iddia edildi. İtalyan pilotun toplam kazancının bu sezon 26 milyon euroya ulaşması beklenirken, Mercedes’in 2030’a kadar uzanan yeni bir sözleşme hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:22
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli’nin Formula 1’deki ilk dünya şampiyonluğu, yalnızca kariyerinde değil, finansal anlamda da önemli bir dönüm noktası oldu.
Sportune tarafından yayımlanan tahminlere göre Mercedes, 2026 sezonunda dünya şampiyonluğunu kazanan İtalyan pilota 20 milyon euro bonus ödeyecek.
Henüz 20 yaşında Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olan Antonelli, Mercedes ile Formula 1’e başlamadan önce imzaladığı sözleşme nedeniyle hâlâ bir çaylak pilotun ekonomik koşullarına sahipti. Ancak bu sezon beklentilerin üzerine çıkan performansı, takım içindeki konumunu tamamen değiştirdi.
Business Book GP tahminlerini kaynak gösteren Sportune’e göre Antonelli, 2026 sezonunda Mercedes’ten 6 milyon euro sabit maaş alıyor. Dünya şampiyonluğu bonusuyla birlikte İtalyan pilotun bu sezonki toplam kazancının 26 milyon euroya ulaşacağı belirtiliyor.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mercedes’ten 2030’a kadar yeni sözleşme
Antonelli’nin şampiyonluğu, Mercedes’in genç pilotla geleceğini yeniden şekillendirmesini de beraberinde getirdi.
Toto Wolff’un geleceğe yönelik yatırımı olarak görülen Antonelli, artık dünya şampiyonu unvanına sahip. Bu nedenle mevcut sözleşmesindeki çaylak pilot koşullarının devam etmesi gerçekçi görünmüyor.
Sportune’ün haberine göre Mercedes, kış döneminde Antonelli’ye 2030 yılına kadar uzanan yeni bir sözleşme teklif etmeyi değerlendiriyor.
İddia edilen yeni anlaşmanın yıllık maaşının ise 25 ila 35 milyon euro arasında olması bekleniyor. Böyle bir sözleşme, Antonelli’yi Formula 1’in en yüksek maaş alan pilotları arasına taşıyabilir.
Bu rakamların gerçekleşmesi halinde İtalyan pilotun kazancı, şampiyonlukla birlikte önemli ölçüde artacak ve Mercedes’in gelecekteki sportif projesindeki konumunu da yansıtacak.
Ancak bonus, maaş ve yeni sözleşmeye ilişkin rakamların henüz Mercedes tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Bunlar mevcut tahminlere ve olası sözleşme görüşmelerine dayanıyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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