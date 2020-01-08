Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"

Formula 1'de 2021 pilot pazarının oldukça hareketli geçmesi bekleniyordu ancak önce Charles Leclerc, sonra da Max Verstappen mevcut takımlarıyla olan anlaşmalarını uzattılar.

Özellikle Verstappen'in adı Mercedes'le ciddi şekilde anılıyordu ve Lewis Hamilton'ın yerini alacağı söyleniyordu.

Fakat Verstappen, Red Bull ile olan anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Bu kararla pilot pazarının aynı şekilde kalabileceği düşünülüyor ancak Mika Salo'ya göre çok fazla şeyi değiştirmeyecek.

C More'a konuşan Salo, "Red Bull, Verstappen'e iyi miktarda para ve iyi bir araç garanti etti. Sonuçta onların Max'e ihtiyacı var."

"Durumun Max için her anlamda tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden oldukça beklenen bir şeydi. Şimdi kendi sezonuna konsantre olabilecek."

"Önümüzdeki üç yılın son derece zor geçeceğini biliyor. Bu anlaşma herkese güven veriyor."

"Diğer tarafta pilot pazarı için çok fazla şeyi değiştirmeyecek. Max'in zaten takımda kalması bekleniyordu."

"Diğer şeyler tamamen açık olacak. Hemen hemen tüm pilotların sözleşmesi bitiyor." dedi.