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Formula 1 / Son dakika

Salo, Raikkonen'in F1'de devam etmesi karşısında şaşkın

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Salo, Raikkonen'in F1'de devam etmesi karşısında şaşkın
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, Editör

Mika Salo, Kimi Raikkonen'in Formula 1'de yarışmaya devam etmesinin kendisi için şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Kimi Raikkonen gelecek yılın ardından Formula 1'de Alfa Romeo ile yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Bu açıklama genel olarak tüm F1 dünyasını şaşırttı. Bu isimlerden biri de eski Mike Salo'ydu.

Salo, Ilta Sanomat gazetesine yaptığı açıklamada, "Oldukça şaşırdım, bunu inkar etmiyorum."

"Bırakacağından oldukça emindim. Ama bitmemiş gibi görünüyor. Kaç yıl daha süreceğini göreceğiz!" dedi.

Başlangıçta Mick Schumacher ile ikinci bir genç sürücünün Alfa Romeo'da yarışmaya başlayacağı düşünülüyordu.

Ancak Alfa Romeo hem Raikkonen hem de Antonio Giovinazzi ile devam etme kararı aldı.

Raikkonen, yeni sözleşme sonrası ilk yarışında iyi bir performans sergiledi ve "günün pilotu" seçildi.

Salo, “Kimi çok iyiydi. Bu yüzden sanırım sadece istediği zaman bırakacak. Ayrıca Formula 1 için büyük bir pazarlama değerine sahip. Bu yüzden Alonso'nun da geri döndüğü düşünüldüğünde, büyük isimlerle gençlerin bir karışımı olması iyi bir şey."

"Bence Kimi’nin gerekli motivasyonu var çünkü tek yapması gereken şey aracı kullanmak. Alfa Romeo onu en çok nefret ettiği medya ya da çeşitli etkinliklerden muaf tutuyor, bu yüzden tek yapması gereken şey aracı sürmek." dedi.

Son olarak Salo, Alfa Romeo'nun şasi tarafında iyi bir ilerleme kaydettiğini söyledi ve ekledi: "Önümüzdeki yıl onlar için iyi bir sezon olabilir."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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