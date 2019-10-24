Salo: "Raikkonen'in düşüşü 'tuhaf' görünüyor"

Kimi Raikkonen sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk dört yarışın tamamından puan alan tek orta grup pilotu oldu.

Son yedi yarışta sadece bir kez puan alabilen Fin pilot, son beş yarıştan eli boş döndü. Ayrıca Raikkonen, Antonio Giovinazzi'yi özellikle sıralama turlarında yenmekte zorlandı.

Ilta Sonomat gazetesine konuşan eski F1 pilotu ve Raikkonen'in vatandaşı Mika Salo, Fin pilotun son yarışlardaki performans düşüşünü "tuhaf" olarak görüyor.

Salo, "Alfa Romeo'nun son dönemdeki performansı sürpriz değil çünkü küçük bir ekip için normal bir durum. Ancak bu Simone Resta'nın gidişiyle ilgili değil, bu gelecek yılın aracını etkileyecek bir durum."

"Kimi'nin takım arkadaşına kıyasla ortaya koyduğu performans ise garip görünüyor."

"Size bunun nedenini söyleyemem çünkü neler olduğunu yakından göremiyorum. Ancak biraz tuhaf olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Salo, bir diğer vatandaşı Valtteri Bottas içinse, “İyi sürüş yapıyor, ama artık geç kaldı." dedi.