Salo: "Raikkonen bu şartlarda motive olamıyor"

40 yaşındaki Kimi Raikkonen, bu yıl Alfa Romeo'nun kötü performansından ötürü gridin arka tarafında savaşıyor.

Fin pilot, ilk altı yarışta puan alamayan birkaç pilottan birisi ve kontratı sezon sonunda bitecek.

Eski F1 pilotu Mika Salo'ya göre Raikkonen'in mevcut şartlarda motive olması mümkün değil ve bu yüzden sezon sonunda F1'den ayrılabilir.

Ilta-Sonomat'a konuşan Salo, "Durum gerçekten kötü görünüyor. Araç iyi değil ve gücü düşen Ferrari motoru yüzünden de zarar görüyorlar. Kimi'nin çok motive olduğunu da göremiyorum."

"Eğer iyi bir profesyonelseniz, sezon ortasında kesinlikle bırakmazsınız. Ama sonunda Kimi için defterin kapanacağına inanıyorum." dedi.

Salo, Alfa Romeo'nun Ferrari'nin genç yeteneği ve F2 sürücüsü Robert Shwartzman'ı almasını umuyor.

"Robert son dönemde bazı kötü yarışlar çıkardı ama umarım Alfa Romeo onu takımına alır. O, SMP Racing sürücülerinden biri. 13 yaşından beri onunla çalışıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim."