Salo: "McLaren'a geçiş Ricciardo için riskli olacak"

Daniel Ricciardo, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Renault'dan ayrılarak McLaren Formula 1 takımına geçiş yapacak.

Avustralyalı pilotun kararında, Renault ile geçirdiği ilk yılda Fransız ekibin beklenenin altında bir performans sergilemesi önemli rol oynadı.

İlk başta kesin olarak Renault'da yarışmayacağına karar veren Ricciardo, sonrasında Ferrari ve Red Bull kapılarının kapanmasıyla McLaren'a imza attı.

Ancak Mika Salo'ya göre bu hamle Avustralyalı pilot için son derece riskli olabilir.

Finlandiyalı yayıncı MTV'ye konuşan Salo, “Ricciardo için McLaren'a geçiş oldukça riskli bir hamle olacak. Fakat McLaren için piyangodan çıkan bir ikramiye gibi."

“McLaren şimdi Daniel gibi, Red Bull ve Renault gibi takımlarda yarışmış ve bu takımlardan bilgiler getirebilecek deneyimli bir sürücüyle yarışacaklar."

"McLaren, gelişmeye devam eden bir takım ve gelecek yıl iyi durumda olabilir."

“Uzun süredir bataklığın içerisindeydiler ancak gelecek yıl yeni bir motor üreticisine geçiyorlar ve bence gelişmeye devam edecekler."

"Lando Norris de Daniel için Esteban Ocon'a kıyasla daha hoş bir takım arkadaşı olacak. Kesinlikle eğlenecekler ve eğlenceli olduğunda da işler olumlu yönde ilerler." dedi.