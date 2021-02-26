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Formula 1 / Son dakika

Salo: "Ferrari hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı"

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Mika Salo, geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin güç ünitesi hakkında sarf ettiği sözlerin "yanlış anlaşıldığını" söyledi.

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Salo: "Ferrari hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı"

Eski Formula 1 pilotu ve FIA hakemi Mika Salo, geçtiğimiz günlerde Twitch hesabında, Ferrari'nin 2019 motoruyla ilgili aldığı ceza sonrası geçen yıl daha az yakıtla yarışmak zorunda kaldığını iddia etti.

Salo, Alfa Romeo ile ilgili görüşünü açıklarken şöyle demişti: "Alfa Romeo, geçen yıl Ferrari'nin bir önceki yılki suistimallerinden müzdaripti. Daha az yakıt kullanmaları gerekiyordu. Alfa Romeo bundan ötürü bu yılki yarışlarda en iyisini yapabilirse, o zaman iyi bir konumda olabilir. Ferrari'nin 2021 için yeni bir motoru olacak mı bilmiyorum. Ancak [güç ünitesini] tam güçte kullanmalarına izin verilecek. Geçen yıl Ferrari yüzünden buna izin verilmiyordu."

Ancak Salo, yaptığı yeni açıklamada, söylemek istediklerinin tamamen yanlış anlaşıldığını iddia ediyor.

Finlandiyalı yayıncı MTV'ye konuşan Salo "Birkaç gün önce bir röportajda söylediğim şey yanlış anlaşıldı."

"FIA ve Ferrari arasındaki anlaşma hakkında bilgim olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sadece basında olanlar hakkında konuştuk."

"Aptalca bir şaka ve sadece iki adam arasında geçen bir konuşmaydı."

“Söyleyebileceğim tek şey, anlaşmanın içeriği hakkında hiçbir fikrim olmadığı. Ayrıca bir şey bilseydim bile, onun hakkında bu şekilde konuşmazdım." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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