Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

Ferrari, 2019 yılında çok güçlü bir güç ünitesine sahipti ve düzlüklerde Mercedes'e bile fark artıyordu. Ancak Red Bull, GPS verilerinde bazı anormallikler olduğunu düşündüğü için FIA'ya başvurdu ve Mercedes'in de desteğiyle beraber güç ünitesinde pek çok inceleme yapıldı.

Uzun inceleme sürecinin ardından FIA, Ferrari ile gizli bir motor anlaşması yapıldığını açıkladı. O dönem her iki tarafta güç ünitesinde tam olarak ne bulunduğu ve bunun karşılığında ne yapıldığını açıklamadılar.

Ancak Ferrari, FIA tarafından yayınlanan ilk direktifin ardından zaten güç ünitesindeki avantajı kaybetti ve bu durum, 2020'de devam etti.

Ferrari'ye ek olarak, takımla aynı güç ünitesini kullanan Haas ve Alfa Romeo da cezalandırılmış oldular.

Twitch hesabından açıklama yapan F1 yarış hakemi Mika Salo, Ferrari'nin ceza olarak rakiplerinden daha az yakıt kullanmak zorunda kaldığını iddia etti.

Salo, Alfa Romeo ile ilgili görüşünü açıklarken şöyle dedi: "Alfa Romeo, geçen yıl Ferrari'nin bir önceki yılki suistimallerinden müzdaripti."

"Daha az yakıt kullanmaları gerekiyordu. Alfa Romeo bundan ötürü bu yılki yarışlarda en iyisini yapabilirse, o zaman iyi bir konumda olabilir."

"Ferrari'nin 2021 için yeni bir motoru olacak mı bilmiyorum. Ancak [güç ünitesini] tam güçte kullanmalarına izin verilecek. Geçen yıl Ferrari yüzünden buna izin verilmiyordu."

Eğer durum böyleyse, 2021'de tüm Ferrari motorlu araçların ileriye doğru bir adım atması beklenebilir.