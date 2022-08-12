Salo: "Ferrari, bu şekilde şampiyon olamaz"

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Ferrari'nin 2022 sezonuna yaptığı güçlü başlangıcın ardından Charles Leclerc, üçüncü yarış Avustralya Grand Prix'sinde bu yılki ikinci galibiyetini aldı ve rakiplerinin yaşadığı sorunlarla 34 puanlık bir fark yakaladı.

Ancak o zamandan beri işler tersine döndü ve Max Verstappen üst üste güçlü sonuçlar alarak 80 puan farkla öne geçti.

Leclerc, bazı yarışlarda hata yaparken, bazı yarışlarda mekanik sorunlar yaşadı ve aynı zamanda Ferrari de çeşitli strateji hataları yaptı.

Mika Salo'ya göre Ferrari mevcut şekilde devam ederse şampiyon olamayacak.

Salo, RacingNews365 ile yaptığı röportajda, "Ferrari kesinlikle çok hızlı fakat neredeyse her zaman bir şeyler ters gidiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama bazen sürücüler bazen de takım hata yapıyor."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari, the Ferrari team celebrate victory Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Şampiyonluğu bu şekilde kazanmanız mümkün değil."

"Sezon başladığında Ferrari çok güçlüydü. Ayın dönemde Verstappen ve Red Bull çeşitli şanssızlıklar ya da dayanıklılık sorunları yaşadı."

"Ferrari ve Leclerc için şampiyona kolay geçecek gibiydi ancak Red Bull durumu tersine çevirdi ve Max gerçekten çok güçlü görünüyor." dedi.

Salo'ya göre Ferrari'de birilerini suçlamak için erken.

"Bu sorunlara neyin sebep olduğunu söylemek kolay değil. Her seferinde bir şeyler ters gidiyor ve bu çok zor bir durum. Yine de her şeyi taraflıca araştıracaklarına eminim."

"Üzerlerinde çok fazla baskı olduğu doğru fakat aynı şey diğer takımlar için de geçerli. Yönetim her zaman başarılı olma baskısı altında. Fakat Mattia'nın Ferrari'yi yeniden zirveye taşıma konusunda iyi bir iş çıkardığına inanıyoruz. Düzeltmeler gereken şeyler çok küçük."

"Cumartesi günleri harikalar ama pazar günü... Görünüşe bakılırsa yarıştan önce yapılan toplantılar pek verimli geçmiyor. Bir bakıma kazanmak yerine yarışı nasıl kaybedeceklerine bakıyorlar!"

"Şu noktada Ferrari'nin şampiyonluğu hak ettiğini düşünmüyorum. Yaz arasından sonra tüm sorunları çözümleri güzel olurdu çünkü hepimiz heyecan verici yarışlar ve şampiyonluk mücadelesi görmek istiyoruz. O zaman belki de Mercedes'le birlikte galibiyet için savaşabilirler." dedi.