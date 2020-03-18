Salo: "F1 sözleşme görüşmeleri ertelenecek"

Formula 1'de her sezon başlar başlamaz transfer söylentilerinin çıktığı ve "aptal sezon" adı verilen uzun bir dönem başlıyor.

Bu süreçte sıkça pilotlarla ilgili söylentiler çıkıyor ve takım değiştirecekleri iddia ediliyor.

Ancak bu yıl pek çok ismin sözleşmesi bitiyor olsa da, Coronavirüs nedeniyle ilk dört yarışın yapılamayacak olmasından ötürü takımlar pilot kararını vermekte zorlanıyor.

Şu anda temelde Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Daniel Ricciardo'nun gelecekleri üzerinde tartışmalar var.

Konu hakkında konuşan eski F1 pilotu Mika Salo, “Sözleşmeler yapılması gerekiyor, ancak bu yılla ilgili, kararların dayandırılacağı verilere sahip olmayacaklar."

"Görüşme ve anlaşma süreleri muhtemelen gecikecek. Kesinlikle geçen yılki kadar erken olmayacak.” dedi.

Salo ayrıca başka bir soruna daha dikkat çekti.

“Bu durum yeni sürücülerin F1'e girmesini zorlaştıracak. Süper lisans için puanlara ihtiyacınız var, ancak artık hiçbir seri yapılamadığına göre F1 için ihtiyaç duydukları puanları alamayacaklar.”