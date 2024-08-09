Salo: "Bottas için en iyi seçenek Audi"

Eski F1 pilotu Mika Salo, zaman zaman FIA hakemi olarak görev yapması ve Viaplay TV kanalında yorumcu olarak çalışması nedeniyle dünya şampiyonasını yakından takip ediyor.

Finlandiya gazetesi Iltalehti'ye verdiği bir röportajda Salo, Valtteri Bottas'ın F1'de çk az seçeneği olduğunu söyledi.

Salo, "Audi, Valtteri için en iyi seçenek."

"Bu takımı ve bu takımda çalışan insanları tanıyor. Takım onun deneyiminden gerçekten faydalanabilir. Dolayısıyla tek makul senaryo bu." dedi.

Salo, bir fabrika takımı için yarışmanın kolay olmadığını ekliyor ve kendi deneyimlerini anlatıyor.

"Ben Toyota'ya geçtiğim zaman ortada hiçbir şey yoktu. Kolay bir durum değildi ve ilk sezondan sonra kovuldum."

"Fakat Valtteri'nin fabrika takımına katılmanın getirdiği tüm avantajlardan yararlanabileceğini düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"2025 için diğer takımlarda boş koltuklar var, Alpine'den de bahsediliyor ama oraya geçmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yarıştığı takımda kalması daha iyi olur."

"Macaristan'da kendisiyle konuştuk ama ona bu konuda herhangi bir soru sormadım çünkü zaten bana bir şey söylemeyeceğini biliyordum!"

Bottas'ın kariyeri bu yılın sonunda sona ererse, JJ Lehto'nun şampiyonaya ilk kez katıldığı 1989 yılından bu yana ilk kez gridde bir Finli yer almayacak.

Ancak Mika Salo iyimser: "Valtteri'nin Audi ile iki yıllık bir sözleşme imzalayacağını düşünüyorum."

"Ondan sonra da Tuukka Taponen Formula 1'e geçmeye hazır olacak ve bu seri devam edecek."

17 yaşındaki Taponen, Ferrari Yarış Akademisi'nin bir üyesi ve bu yıl Formula Regional Europe'ta yarışıyor ve oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.