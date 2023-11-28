Vowles, Sargeant'ın F1'deki geleceği için son kez verilere bakacak
Williams'ın patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın Formula 1'deki geleceğiyle ilgili kararı, Amerikalı pilotun gelişimiyle ilgili son bir veri kontrolü yaptıktan sonra önümüzdeki birkaç hafta içinde vermeyi planlıyor.
Sargeant, yıl boyunca formunu geliştirme belirtileri göstermiş ve Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde bir puan almış olsa da, büyük kazalarla sonuçlanan bazı kritik hatalar da yaptı.
Ancak Williams, Sargeant'ın kendini kanıtlamak için zamana ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle neler yapabileceğini göstermesi için sezon sonuna kadar süre verileceğini düşünerek tutarlı davrandı.
Las Vegas Grand Prix'sinde sezonun en iyi yedinci derecesini elde eden Sargeant, Williams'ı kendisiyle çalışmaya değer olduğuna ikna edebilecek gibi görünüyor.
Ancak Vowles, yeni bir anlaşma yapmadan önce Sargeant'ın formunun kapsamlı bir resmini elde etmek için sezon analizini son bir kez daha incelemek istiyor.
Kararın ne zaman verileceği sorulduğunda Vowles şunları söyledi: "Kısa süre içinde, belki birkaç hafta içinde olabilir."
"Temel olarak sezon sonunu gördüğümden ve tüm seçenekleri değerlendirdiğimden emin olmak istiyorum."
"Ben başından beri net olan biriyim. Takım ve Logan'ın geleceği için doğru kararı verdiğimizden emin olmak için bunu tek bir yarışı değil, sezonu değerlendirmek istiyorum."
Fotoğraf: Williams
Logan Sargeant, Williams
Vowles, Williams'ın elinde başka seçenekler olsa da 'çok fazla' aday olmadığını, Sargeant ile gelinen noktayı bir kez daha kontrol etmek istediklerini söyledi.
Vowles, "Sadece tüm sezonun verilerini bir kez daha kontrol etmek ve böylelikle ilerlemeye, hatalara, büyümeye bakmak ve doğru yolda olduğumuzdan emin olmak istiyorum." dedi.
Geçen hafta sonu Abu Dabi Grand Prix'sinde konuşan Sargeant, gelecek yılki sözleşme durumu hakkında endişelenmediğini söyledi ve işlerin doğru yönde gittiğini hissettiğini söyledi.
Sargeant, "Sürüş açısından bakıldığında, her şeyin çok daha iyiye gittiğini hissediyorum."
"Ve evet, sadece işimi elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Son zamanlardaki gidişata baktığımda da herhangi bir sorun görmüyorum." dedi.
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