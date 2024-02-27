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Formula 1

Verstappen: "Rakiplerin Red Bull'un dengesini bozmaya çalışması oldukça normal"

Max Verstappen, rakip Formula 1 takımlarının Red Bull ve RB takımları arasındaki işbirliği düzeyini gündeme getirmesinin "tipik" bir hareket olduğunu söylüyor.

Adam Cooper Ronald Vording
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Konu Bahreyn testinde gündeme geldi ve McLaren CEO'su Zak Brown iki takımın birlikte ne kadar yakın çalıştığının ve aralarındaki personel hareketinin sorgulanmasına öncülük etti.

Verstappen, bu tür yorumların devam eden Christian Horner soruşturmasının ardından zaten gündemde olan Red Bull'un istikrarını bozmaya yönelik bir girişim olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda, bunun padokta tanıdık bir senaryo olduğunu öne sürdü.

Verstappen, "Bu F1'de sürekli kullanılan bir taktik, her zaman kullanılan bir taktik. Bu sadece bu hikaye için geçerli değil, bu her zaman böyledir ve F1 için tipiktir. Bu yüzde yüz tipik F1'dir." dedi.

Verstappen kilit isimlerin takımlar arasında geçiş yapmasının "normal" olduğunu da sözlerine ekledi: "Evet, her zaman bir şeylerden kendi avantajınızı çıkarmaya ve insanları diğer takımlardan uzaklaştırmaya çalışırsınız."

"F1'de bu çok normaldir. Her zaman bir şeyler bulabilir ve her zaman bundan bir şeyler çıkarabilirsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari'nin önemli Red Bull çalışanlarını işe almaya çalıştığı yönündeki spekülasyonlarla ilgili olarak Verstappen, "Bu her zaman olur, özellikle de iyi gidiyorsanız."

"Şu anda 2026 için kendi motor programımız var ve bunun için diğer takımlardan da insanlar alıyoruz. Bu F1'de her zaman olan bir şey."

"Ayrıca şöyle düşündüğüm bir şey de yok: 'Lanet olsun, burada neler oluyor?' Hayır, bu aslında F1 dünyasında oldukça normal bir durum." dedi.

Horner soruşturmasının henüz çözülmemiş olmasının takımın dikkatini dağıtıp dağıtmadığı sorulduğunda Verstappen takımdaki herkesin piste odaklandığı konusunda ısrar etti.

"Yani, bu konuda konuşmak açısından, burada otururken aniden bir şeyler hakkında konuşabileceğim anlamına gelmiyor. Bu yüzden sadece kendi performansıma odaklanmam daha iyi, çünkü bu zaten günlük bir iş."

"Ama sanırım bir şeylerin çözüme kavuşması herkes için güzel bir şey ama bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu."

"Burada bulunan herkes, olması gerektiği gibi aracın performansına odaklanıyor. Herkes rolünü biliyor ve herkes tüm paketi daha hızlı hale getirmeye odaklanmış durumda."

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