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Formula 1 Haberler

Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor

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Ferrari Formula 1 sürücüsü Carlos Sainz, rakipleri McLaren'ın, Bakü'de üçüncü sırada olmasını ve eski takım arkadaşı Lando Norris'in, Azerbaycan'da çok iyi bir performans göstermesini bekliyor.

Sainz, Norris ve McLaren'ın Bakü'de iyi performans çıkaracağını düşünüyor

Monako Grand Prix'sinden önce Norris, Sainz'a mesaj atmış ve bu mesajda, Ferrari'nin harika düşük hızlı viraj performansı düşünüldüğünde, İspanyol pilotun yarışı kazanmak için büyük bir şansı olduğunu söylemiş.

Charles Leclerc'in pole pozisyonunu kazanması ve Sainz'ın, İtalyan takımla ilk podyumunu, Monte Carlo'da ikinci olarak almasıyla, Ferrari iyi bir hafta sonu geçirmişti.

McLaren da, Norris'in üçüncülüğü sayesinde şampiyonadaki rakipleriyle aralarındaki puan farkının açılmasına izin vermemişti.

İki takımın mücadelesi Bakü caddelerinde de devam edecek. Sainz, uzun düzlüklere sahip olan bu pistte, Mercedes motorlu McLaren'ın güçlü bir performans çıkarmasını beklediğini söyledi.

Sainz, ''Yarış hafta sonuna girmeden önce söylemiştim, Monako yeni araçta ve yeni takımda ne kadar özgüvenli olduğum konusunda bana iyi bir referans olacaktı. Dürüst olmak gerekirse, ilk antrenmandan beri evimde hissediyordum, bu yüzden de daha hızlıydım.''

''Bakü'de, uzun düzlükte en iyi takım olmayacağımız biliyorum ancak aynı zamanda da, eğer başka yerlerden zaman kazanabilirsek, iyi durumda olacağımızı düşünüyorum.''

''Bence, Bakü için heyecanlı olması gereken kişi, arkadaşım Lando Norris çünkü onun düzlüklerde adeta bir roketi var ve aracı kesinlikle kötü değil. Geçtiğimiz sezon da Monza'da kötü değildi, Monako'da da değildi. Belki de bahsimi onun üzerine oynayacağım.''

''Lando, Monako'ya gitmeden önce üzerimde baskı kurdu ve kazanabileceğimi söyledi! Tabii ki haklıydı, şimdi de benim Bakü konusunda haklı olup olmadığımı görelim.'' ifadelerini kullandı.

Sainz'ın yorumları hakkında düşünceleri sorulan Norris, McLaren'ın, Barselona'da zorlandıktan sonra Monako'da özgüvenlerinin yerine geldiğini ancak Bakü'ye çok beklentiyle gitmediklerini söyledi.

Norris, ''Göreceğiz, düzlüklerde hızlı olanlar var. İyi bir düzlük hızına ve frenlerde özgüvenli olmaya ihtiyacınız var.''

''Barselona'da çok zorlandık ve bence, biraz da bu yüzden Monako'da da rekabetçi olamayacağımızı düşünüyorduk.''

''Ancak bu değişiyor, geçen yılki araca çok benzer olsa da, hâlâ aracı öğreniyoruz. Bazı değişiklikler oldu ve bu değişiklikler aracı kesinlikle etkiledi.''

''Çok beklenti içinde bulunmanın iyi olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.

İngiliz pilot aynı zamanda Sainz'la şöyle şakalaştı: ''Carlos'un önünde olacağım!''

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Editör Betim Aker

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