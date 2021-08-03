Raikkonen'in Mazepin'le pit yolunda çarpışması, trafik ışıklarından kaynaklıymış

Macaristan'daki yarışta tekrar alınan startta pitten ayrılan Raikkonen, pite yeni giren Mazepin'in aracının ön tekerleğiyle temas etti ve aracına hasar alan Haas sürücüsü yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Hakemler kısa bir süre sonra olayın inceleme altına alınacağını bildirdi ve Raikkonen, güvenli olmayan pit çıkışı nedeniyle 10 saniyelik bir ceza aldı.

Bu ceza, yarış tekrar başladıktan sonra sekizinci sıraya çıkan Raikkonen'in geri düşmesine neden oldu ve Alfa Romeo pilotu Sebastien Vettel'in diskalifiye edilmesiyle 10. sıraya çıktı.

Alfa Romeo pist üstü mühendis şefi Xevi Pujolar yarıştan sonra yaptığı açıklamada takımın pitinde kullanılan trafik ışığı sisteminin Raikkonen'e yanlış sinyal vermesinin temasa yol açtığını söyledi.

Pujolar konu hakkında, ''Kimi, herkes aynı anda pite geldiğinde pit stopunu yapıyordu ve trafik ışığı sistemimizde bir sorun yaşadık. Yani ışıklar doğru çalışmadı.''

''Kimi, ne yazık ki Mazepin içeri girerken çıkıyordu. Işıklar yeşil, kırmızı, yeşil şeklindeydi ve sonrasında onun için yeşil yandı fakat kırmızı olarak kalmalıydı. Sistemimiz tam doğru çalışmadı.'' dedi.

Raikkonen ise şu ifadeleri ekledi: ''İkinci start alınana kadar iyi durumdaydık ancak pite geldiğimizde beni çıkardılar ve bundan dolayı ceza aldım.''

''Bundan sonra yarışımız bitmişti. Puan toplayabilmek için iyi bir pozisyondaydık, yazık oldu.''

Raikkonen yarış boyunca Alfa Romeo'nun ceza alan tek pilotu değildi. Fin pilotun takım arkadaşı Antonio Giovinazzi de pit yolunda fazla hızlandığı için 10 saniyelik dur/kalk cezası aldı.

Hakemler yarış sonrası bültenlerinde Giovinazzi'nin saatte 105.6 km ile, yarış hızı olan saatte 80 km'nin oldukça üzerinde hızla gittiğini not etti. İtalyan sürücü yarışı bitiren on üç kişinin sonuncusuydu.

Macaristan yarış hafta sonunda Williams sürücülerinin yedinci ve sekizinci bitirip toplam 10 puan almasıyla, Alfa Romeo Takımlar Şampiyonası'nda dokuzuncu sıraya geriledi.

Pujolar yarıştan sonra cezaları kabullendi ve Alfa Romeo'nun ''bunun üstesinden gelmesi gerektiğini'' ve sekizinci sıradaki Williams'ı yakalamak için oldukça fazla zamanları olduğunu belirtti.

Pujolar şu açıklamalarda bulundu: ''Eğer önde olsaydık daha iyi olurdu ancak bunu yapabilmek için birçok yarışımız var.''

''Bence bir noktada puan kazanabiliriz.''