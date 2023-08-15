Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi"

Piastri, takımının 2023 aracı için geliştirme hedefinin oldukça gerisinde kalması ve sezona kötü başlaması sebebiyle bu sezondan pek umutlu değildi.

MCL60'ın eksiklikleri Avustralyalı pilotun ilk dokuz yarışta sadece beş puan almasını sağlarken, deneyimli takım arkadaşı Lando Norris de benzer şekilde pek iyi sonuçlar elde edemedi.

Ancak McLaren'in, yaz arasından önce getirdiği güncelleme adeta takımın gidişatını değiştirerek Woking merkezli takımı ön sıra mücadelesine soktu.

Norris, Britanya ve Macaristan'da elde ettiği iki ikincilikle takımı sıralamada beşinciliğe taşırken, Piastri de Belçika Grand Prix'sinin Cumartesi günkü sprintinde Formula 1'deki ilk ilk üç derecesini elde etti.

Piastri, sezonun başlangıcı düşünüldüğünde Spa'da elde ettiği sonucun 'oldukça uzak bir hayal' olduğunu itiraf etti.

Piastri, "Sanırım sezon öncesinde, doğru koşullarda bunun mümkün olabileceğini düşündük."

"Ama sezon başladığında ilk üç için mücadele etmemiz oldukça uzak bir hayaldi. Şimdi son üç hafta sonu boyunca istikrarlı bir şekilde burada olmak oldukça dikkat çekici."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

"Elbette benim için inanılmazdı. İyi bir iş çıkarabileceğinizi ve aracın ilk üçte bitirmek için hazır olduğunu bilmek her zaman güzel bir motivasyon kaynağıdır." dedi.

Ancak ayakları yere basan çaylak, ilk F1 başarısının etkisinde kalmadığını belirterek Spa'da elde ettiği başarının, hem araçtan hem de kendisinden en yüksek performansı elde etmek için önünde uzun bir yol olduğu gerçeğini değiştirmediğini söylüyor.

McLaren pilotu, "Bunun, kendi yapmaya çalıştığım şeyi çok fazla değiştirdiğini düşünmüyorum; her zaman kendimden en iyi verimi almaya çalışıyorum."

"Hâlâ öğrenmem gereken çok şey var ve bazı noktalarda hâlâ hızlanmaya çalışıyorum, dolayısıyla bu açıdan pek bir şey değişmiyor."

"Ama bir kupa ya da sprint plaketine sahip olmak gerçekten harika bir şey. Umarım daha fazlasını elde edebilir ve ilerlemeye devam edebiliriz." dedi.

Piastri ilk sezonunun gidişatından memnun olduğunu söyledi, ancak hataları tespit etmenin ve ortadan kaldırmanın öncelikleri olması gerektiğini de ekledi.

F1'deki ilk altı ayını değerlendirmesi istendiğinde 22 yaşındaki pilot, şunları söyledi: "Bulunduğum noktadan çok memnunum, sezonumun büyük bir bölümünün oldukça iyi geçtiğini düşünüyorum."

"Bence kesinlikle bazı hatalar ya da keşke tekrar yapabilseydim dediğim anlar oldu ama geriye dönüp baktığınızda bu tür şeyleri söylemek çok kolay."

"Sürüş açısından geldiğim noktadan memnunum, elbette hâlâ geliştirmem gereken ve öğrenmem gereken çok şey var."

"Kendisinden bir şeyler öğrenebileceğim çok güçlü bir takım arkadaşım var ve bu, sadece bir ölçüt olarak bile hızlanmamda bana çok yardımcı oluyor. Yani evet, bulunduğum noktadan memnunum."