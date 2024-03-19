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Formula 1

McLaren, Piastri'yi yoğun Melbourne F1 programından "koruyacak"

McLaren F1 Takım Patronu Andrea Stella, 2024'teki sürücü etkinliklerine daha fazla önem verdikleri için Oscar Piastri'yi Melbourne'de aşırı yoğun bir programdan koruyacaklarını açıkladı.

Matt Kew Filip Cleeren
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Shameem Fahath

Bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'si, Formula 1'de 2. sezonunu geçiren Piastri'nin ev sahibi olduğu yarış olacak. Piastri, F1'e Alpine ve McLaren arasındaki hararetli bir sözleşme anlaşmazlığının ortasında geldiği için 2023'te düşük bir profil çizmeye çalıştığını kabul etmişti.

F1'in yaşadığı popülarite patlaması ve büyük ölçüde Netflix dizisi 'Drive to Survive'ın başarısına borçlu olduğu erişim talebinin ortasında, McLaren yarış etkinlikleri sırasında sürücü programlarına odaklandığını söylüyor.

Stella bunun nedenini "performansın korunmasını sağlamak" olarak açıklıyor. 

Stella, "Genel olarak, bu yıl bir yarış hafta sonu boyunca sürücü programına daha fazla dikkat ediyoruz."

"Sürücülerin performansa odaklanmak, mola vermek, dinlenmek ve benzeri şeylere odaklanmak için zamanları olduğundan emin olmak istiyoruz. Dolayısıyla aynı yaklaşımı etkin bir şekilde kullanıyoruz."

"Ancak Melbourne çok sayıda talep olduğu için daha dikkatli olacağız. Bazılarını kabul edeceğiz; bazılarını ise performansı korumak zorunda kalacağımız için kabul etmeyeceğiz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren, talks to the media

Oscar Piastri, McLaren, medya ile konuşuyor

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Geçen yıl Las Vegas GP'sinde ana düzlükte bir 'açılış töreni' ve konserle başlayan ve bu sırada sürücülerin kalabalığa tanıtıldığı törende konuşan Lando Norris, F1'in 'şovu' artırmaya çalışmasının getirdiği dikkat dağıtıcı unsurlara değinirken oldukça ılımlıydı.

Norris, "Şu anda kesinlikle birkaç yıl öncesine göre daha fazla şov var."

"Dürüst olmak gerekirse, ben sadece buraya gelip yarışmak ve araç kullanmak istiyorum. Hiçbir zaman bu tür şeylerin en büyük hayranı olmadım... Yapmaktan hoşlandığım şey bu değil." demişti.

Diğer taraftan Stella, Avustralya'da MCL38'de büyük güncellemelerden ziyade küçük güncellemeler olacağını söyledi.

Stella, "Bugünlerde güncelleme getirmenin lojistikle çok fazla ilgisi yok."

"Asıl zorluk şu: sprint yarışlarına güncelleme getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Örneğin Çin ve Miami'de sprint olacak. Oralarda sadece bir antrenman seansı olacak."

"Ancak bir başka zorluk daha var ki o da bütçe sınırı. Üretecek makul bir şeyiniz olduğu anda, bu şekilde yapamazsınız çünkü bütçeniz tükenir."

"Dolayısıyla, bunun iyi bir güncelleme olacağına ikna olmanız gerekiyor. Sonra yeşil düğmeye basıyor ve parayı harcıyorsunuz."

"Avustralya'ya güncelleme getirmemenizin bir diğer nedeni de, önemli bir adım olan ikna edici bir paket oluşturmanın zaman almasıdır. Bu zaman alır." dedi.

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