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Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Charles Leclerc, Ferrari patronu Fred Vasseur'ün olumsuz dış etkenleri engellemek için takımın etrafında 'koruyucu bir 'balon' oluşturmasının takımın toparlanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari

Maranello ekibi, SF-23 aracıyla yaşadıkları zorluklar nedeniyle şampiyonluk umutlarının hızla yok olduğu zorlu bir 2023 sezonu geçiriyor.

Ancak yeni takım patronu Vasseur'ün yönetiminde takım, Leclerc'in son Belçika Grand Prix'sinde podyuma geri dönmesiyle birlikte işleri tersine çevirmeye yardımcı olmuş gibi görünen bir dizi altyapı değişikliği ve araç ayarlaması yaptı.

Autosport'a verdiği özel bir röportajda konuşan Leclerc, Ferrari'nin sezon başındaki zorluklara verdiği tepkiden etkilendiğini söyledi.

Özellikle Vasseur'ün, Ferrari'nin İtalyan medyasındaki dış eleştirilerden çok fazla etkilenmesi gibi tarihsel bir sorunun çözümüne yardımcı olduğunu belirtti.

Leclerc, "Bence dışarıda olup bitenlerden çok fazla etkilenmeyen bir balon yarattık ki bu gerçekten iyi bir şey." 

"Fred de aynı şekilde düşünüyordu. Medyanın geçmişte de olduğu gibi takımı bazı şekillerde etkileyebileceğini hemen anladı, bu yüzden yılın başında odaklandığımız noktalardan biri de buydu."

"Bu konuda ileriye doğru adımlar attık. Bu yüzden ortada artık böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum."

"Elbette yönetilmesi zor bazı noktalar var ama bu, padoktaki herkes için aynı - Elbette Ferrari her zaman biraz daha fazla spot ışığı altında." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Bu sezon yaşanan hayal kırıklığı Leclerc için yeni bir şey değil. 2020'de de Ferrari sezon öncesi hedeflerinin gerisinde kaldığında zor bir yıl geçirmişti.

Ancak Leclerc şimdi işlerin çok daha iyi gittiğini düşünüyor çünkü Ferrari'nin gitmesi gereken yön hakkında eskisinden daha fazla fikri olduğu açık.

Monakolu pilot, "Hepimiz 2020'de tüm ekiple birlikte bunu yaşadık, açıkçası beklediğimiz kadar iyi değildik."

"Bu zor bir durum. Ancak böyle anlarda en önemli şeyin her zaman çalışacağımız net bir yöne sahip olmak olduğunu düşünüyorum çünkü işler istediğiniz gibi gitmediğinde yoldan çıkmak çok kolay oluyor."

"Bu çoğu zaman tek bir şeyden kaynaklanmaz, ancak yanlış yönde küçük bir fark yaratan birden fazla şey vardır. Bu şeyleri tespit edip sadece bunlar üzerinde çalışmanız ve her şeyi sorgulamamanız gerekir; bu kez iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum."

"2020'de bu noktayı tekrar bulmanın biraz daha zor olduğunu hissetmiştim ama bu yıl hemen orada olduğumuzu hissettim. Doğru yönde ilerliyoruz." yorumlarında bulundu.

Ferrari'nin 2023'teki sorunlarının üstesinden gelme çabası, hız eksikliğinden ziyade aracın karakteriyle alakalı olduğu için kolay olmadı.

Sprint pole winner Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Sprint pole winner Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

SF-23 sıralama turlarında çok hızlı olduğunu kanıtladı ve Leclerc bu sezon iki kez pole pozisyonundan başladı. Ancak takım performansındaki tutarsızlık, Leclerc ve Carlos Sainz'i yarışlarda sık sık geri planda bırakan lastik bozulma sorunlarını tetikledi.

Böyle bir sorunu çözmenin daha fazla yere basma kuvveti bulmaktan daha zor olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, şunları söyledi: "Karmaşık görünüyor."

"Dürüst olmak gerekirse, ilk iki yarışa çıktığınızda 'Tamam, bu garip' diyorsunuz. Çünkü sıralamalarda gerçekten hızlıyız ancak yarışta çok zorlanıyoruz."

"Ancak daha sonra, çoğunlukla yarış hızını artırmak için üzerinde çalışmamız gereken iki-üç şeyi anladık ve gitmemiz gereken yön ortaya çıktı."

"Bu doğal olarak zaman alıyor çünkü F1'de bir günde gelişemezsiniz. İleriye doğru bazı adımlar attık ama başka adımlar da atmamız gerekiyor çünkü Red Bull'u yakalamak için önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

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