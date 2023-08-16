Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"
Charles Leclerc, Ferrari patronu Fred Vasseur'ün olumsuz dış etkenleri engellemek için takımın etrafında 'koruyucu bir 'balon' oluşturmasının takımın toparlanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
Maranello ekibi, SF-23 aracıyla yaşadıkları zorluklar nedeniyle şampiyonluk umutlarının hızla yok olduğu zorlu bir 2023 sezonu geçiriyor.
Ancak yeni takım patronu Vasseur'ün yönetiminde takım, Leclerc'in son Belçika Grand Prix'sinde podyuma geri dönmesiyle birlikte işleri tersine çevirmeye yardımcı olmuş gibi görünen bir dizi altyapı değişikliği ve araç ayarlaması yaptı.
Autosport'a verdiği özel bir röportajda konuşan Leclerc, Ferrari'nin sezon başındaki zorluklara verdiği tepkiden etkilendiğini söyledi.
Özellikle Vasseur'ün, Ferrari'nin İtalyan medyasındaki dış eleştirilerden çok fazla etkilenmesi gibi tarihsel bir sorunun çözümüne yardımcı olduğunu belirtti.
Leclerc, "Bence dışarıda olup bitenlerden çok fazla etkilenmeyen bir balon yarattık ki bu gerçekten iyi bir şey."
"Fred de aynı şekilde düşünüyordu. Medyanın geçmişte de olduğu gibi takımı bazı şekillerde etkileyebileceğini hemen anladı, bu yüzden yılın başında odaklandığımız noktalardan biri de buydu."
"Bu konuda ileriye doğru adımlar attık. Bu yüzden ortada artık böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum."
"Elbette yönetilmesi zor bazı noktalar var ama bu, padoktaki herkes için aynı - Elbette Ferrari her zaman biraz daha fazla spot ışığı altında." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Bu sezon yaşanan hayal kırıklığı Leclerc için yeni bir şey değil. 2020'de de Ferrari sezon öncesi hedeflerinin gerisinde kaldığında zor bir yıl geçirmişti.
Ancak Leclerc şimdi işlerin çok daha iyi gittiğini düşünüyor çünkü Ferrari'nin gitmesi gereken yön hakkında eskisinden daha fazla fikri olduğu açık.
Monakolu pilot, "Hepimiz 2020'de tüm ekiple birlikte bunu yaşadık, açıkçası beklediğimiz kadar iyi değildik."
"Bu zor bir durum. Ancak böyle anlarda en önemli şeyin her zaman çalışacağımız net bir yöne sahip olmak olduğunu düşünüyorum çünkü işler istediğiniz gibi gitmediğinde yoldan çıkmak çok kolay oluyor."
"Bu çoğu zaman tek bir şeyden kaynaklanmaz, ancak yanlış yönde küçük bir fark yaratan birden fazla şey vardır. Bu şeyleri tespit edip sadece bunlar üzerinde çalışmanız ve her şeyi sorgulamamanız gerekir; bu kez iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum."
"2020'de bu noktayı tekrar bulmanın biraz daha zor olduğunu hissetmiştim ama bu yıl hemen orada olduğumuzu hissettim. Doğru yönde ilerliyoruz." yorumlarında bulundu.
Ferrari'nin 2023'teki sorunlarının üstesinden gelme çabası, hız eksikliğinden ziyade aracın karakteriyle alakalı olduğu için kolay olmadı.
Sprint pole winner Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
SF-23 sıralama turlarında çok hızlı olduğunu kanıtladı ve Leclerc bu sezon iki kez pole pozisyonundan başladı. Ancak takım performansındaki tutarsızlık, Leclerc ve Carlos Sainz'i yarışlarda sık sık geri planda bırakan lastik bozulma sorunlarını tetikledi.
Böyle bir sorunu çözmenin daha fazla yere basma kuvveti bulmaktan daha zor olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, şunları söyledi: "Karmaşık görünüyor."
"Dürüst olmak gerekirse, ilk iki yarışa çıktığınızda 'Tamam, bu garip' diyorsunuz. Çünkü sıralamalarda gerçekten hızlıyız ancak yarışta çok zorlanıyoruz."
"Ancak daha sonra, çoğunlukla yarış hızını artırmak için üzerinde çalışmamız gereken iki-üç şeyi anladık ve gitmemiz gereken yön ortaya çıktı."
"Bu doğal olarak zaman alıyor çünkü F1'de bir günde gelişemezsiniz. İleriye doğru bazı adımlar attık ama başka adımlar da atmamız gerekiyor çünkü Red Bull'u yakalamak için önümüzde hâlâ uzun bir yol var."
Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"
Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde" Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici" Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"
Di Montezemolo: "Ferrari'nin üçüncülüğü kutluyor olması büyük talihsizlik"
Di Montezemolo: "Ferrari'nin üçüncülüğü kutluyor olması büyük talihsizlik" Di Montezemolo: "Ferrari'nin üçüncülüğü kutluyor olması büyük talihsizlik"
Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor
Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor
Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"
Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık" Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"
Surer: "Ferrari'nin bu yılki gerilemesi şaşırtıcı"
Surer: "Ferrari'nin bu yılki gerilemesi şaşırtıcı" Surer: "Ferrari'nin bu yılki gerilemesi şaşırtıcı"
Son Haberler
Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"
Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor" Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"
Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"
Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak" Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"
Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"
Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor" Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"
Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"
Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim" Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar