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Leclerc: "F1, ağırlık ve yere basma kuvveti arasında bir denge bulmalı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Formula 1'in 2026 düzenlemeleri için azaltılmış ağırlık ile etkileyici yere basma kuvveti seviyeleri arasında iyi bir denge bulabileceğini umuyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Jonathan Noble
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari

Mevcut F1 araçlarının artan ağırlığı sürücüler ve takımlar tarafından giderek daha fazla kabul edilemez hale geldi. 798 kg'lık bu yılın minimum ağırlığı 15 yıl önceki araçlara kıyasla 200 kg'ın üzerinde.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in bir sonraki 2026 yönetmelik döngüsü için ele almak istediği kilit konulardan biri de bu: Her ne kadar çoğu takım F1'in elektrik gücü ile daha ağır bataryalar gerektirecek V6 motorlardan gelen güç arasında önerilen yarı yarıya bölünmenin ardından araç ağırlığını benzer bir seviyede tutmanın iyi olacağını düşünse de.

Leclerc, araçların ağırlığının azaltılmasını isteyen meslektaşlarına katılırken, aynı zamanda 2023 döneminin etkileyici yere basma kuvveti seviyelerinin korunabileceğini umuyor.

Leclerc, Autosport'a verdiği özel röportajda, "2018'de geldiğimde araçlar zaten oldukça ağırdı." 

"Abu Dabi'de 2004 model bir aracı 50 kilo yakıtla sürdüm ama bugünkü araçla farkı kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Ağır araçları sevmiyorum, bence aracın çevikliği göz önüne alındığında yavaş hızdaki virajlarda ağırlığı gerçekten hissedebiliyorsunuz."

"Ancak şunu söylemeliyim ki bugün sahip olduğumuz yere basma kuvveti 12-13 yıl öncesine kıyasla inanılmaz ve çok etkileyici."

"Bence bu bir denge. Şu anda sahip olduğumuz ağırlıktan daha yükseğe çıkmak istemeyeceğim kesin, ama aynı zamanda aracın hafif olması sahip olduğumuz aerodan ödün vermek anlamına geliyor çünkü araç çok büyük ve bu da 12 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla aero üretiyor." dedi.

Mick Schumacher driver the Ferrari F2004 that Leclerc experienced in Abu Dhabi

Mick Schumacher driver the Ferrari F2004 that Leclerc experienced in Abu Dhabi

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc, F1'in mevcut zemin etkili araçlarının sürüşünü 'daha öngörülemez' buluyor ancak düzenlemeler daha olgun hale geldikçe takımların iyileştirmeler bulmaya devam edeceğini düşünüyor.

Leclerc, "Geçen döneme kıyasla çok farklı bir şekilde yönetiliyorlar." 

"Son 10-15 yılda araçlar aşağı yukarı aynı şekilde kullanılıyordu, şimdi ise çok farklı bir felsefe var."

"Tüm takımlar için hala oldukça yeni bir felsefe, çünkü sadece bir buçuk yıl oldu. Bu yüzden hâlâ geliştirilecek çok fazla marj var."

"Ayrıca bu araçlar yaptığınız tüm değişikliklere karşı çok daha hassas ve çok küçük bir değişiklikle çok iyiden çok kötüye gidebilirsiniz. Bu da işleri biraz daha öngörülemez hale getiriyor." dedi.

Autosport'un kardeş web sitesi Motorsport-Total.com'a konuşan FIA Başkanı Ben Sulayem, daha hafif araç arzusunun düşünüldüğünü söyledi.

"Bu konuya bakıyoruz. Bu yapılabilir ve elbette herkes için daha iyi olacaktır." 

"Bunu yapmamızın ana nedeni; aslında söz verdiğimiz şeyi, yani emisyonların %80 oranında azaltılmasını sağlamak."

"Belki biraz fazla iyimseriz. Hedefimizin %80'lik bir iyileşme olduğunu söylüyoruz; bu da daha hafif bir araçtan, otomobilden, İYM'den (içten yanmalı motor), bataryadan, aerodinamikten ve daha az yakıttan kaynaklanıyor."

"Bunların hepsi bir araya geldiğinde bir fark yaratıyor. Denklemden birini çıkarırsanız hedefimize ulaşamayız."

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