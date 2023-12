Leclerc: "F1, ağırlık ve yere basma kuvveti arasında bir denge bulmalı"

Mevcut F1 araçlarının artan ağırlığı sürücüler ve takımlar tarafından giderek daha fazla kabul edilemez hale geldi. 798 kg'lık bu yılın minimum ağırlığı 15 yıl önceki araçlara kıyasla 200 kg'ın üzerinde.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in bir sonraki 2026 yönetmelik döngüsü için ele almak istediği kilit konulardan biri de bu: Her ne kadar çoğu takım F1'in elektrik gücü ile daha ağır bataryalar gerektirecek V6 motorlardan gelen güç arasında önerilen yarı yarıya bölünmenin ardından araç ağırlığını benzer bir seviyede tutmanın iyi olacağını düşünse de.

Leclerc, araçların ağırlığının azaltılmasını isteyen meslektaşlarına katılırken, aynı zamanda 2023 döneminin etkileyici yere basma kuvveti seviyelerinin korunabileceğini umuyor.

Leclerc, Autosport'a verdiği özel röportajda, "2018'de geldiğimde araçlar zaten oldukça ağırdı."

"Abu Dabi'de 2004 model bir aracı 50 kilo yakıtla sürdüm ama bugünkü araçla farkı kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Ağır araçları sevmiyorum, bence aracın çevikliği göz önüne alındığında yavaş hızdaki virajlarda ağırlığı gerçekten hissedebiliyorsunuz."

"Ancak şunu söylemeliyim ki bugün sahip olduğumuz yere basma kuvveti 12-13 yıl öncesine kıyasla inanılmaz ve çok etkileyici."

"Bence bu bir denge. Şu anda sahip olduğumuz ağırlıktan daha yükseğe çıkmak istemeyeceğim kesin, ama aynı zamanda aracın hafif olması sahip olduğumuz aerodan ödün vermek anlamına geliyor çünkü araç çok büyük ve bu da 12 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla aero üretiyor." dedi.

Mick Schumacher driver the Ferrari F2004 that Leclerc experienced in Abu Dhabi

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images