Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Leclerc, 2019'da Ferrari'ye katıldığından beri sıralama turlarındaki hızıyla göz doldurdu.

Ancak şu ana kadar 26 pole pozisyonu kazanan Leclerc'in yalnızca 7 Grand Prix galibiyeti bulunuyor.

Ferrari koçu Clear, F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Sıralama turlarındaki ünü o yıllar boyunca kesinlikle pekişti ve insanlar bana iki ya da üç yıl önce yarışta sıralama turlarında olduğu kadar iyi olmadığını söylüyordu."

"Bu gerçekten adil değil. O sadece sıralama turlarında gereğinden fazla iyi."

"Odak noktamızı biraz değiştirerek aracı daha iyi bir hale getirdiğimiz muhtemelen doğru. Lastik yönetimi elbette her zaman gündemde olan bir konu. Ama Charles'ın çok iyi yarışlar çıkardığını gördük."

"2022'de Avusturya'da Max'in lastik bozulmalarıyla gerçekten mücadele ettiğini ve Charles'ın gerçekten iyi bir sürüşle o yarışı kazandığını hatırlıyorum."

"Bu yıl gördüğümüz şey, bizim yarışta aracın gerçekten iyi çalışmasını sağlamaya odaklanmamızın ve Charles'ın önceki yıllardan öğrenerek lastik ve yarış yönetimi becerilerini geliştirmesinin bir sonucu."

"Bence Charles'ın bir pilot olarak ve bizim de bir takım olarak daha iyi bir temsilini görüyorsunuz." dedi.

Pole adamı Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Sıralama Sonrası Parc Ferme'de Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

Clear, Ferrari'nin dünya şampiyonluğu için gereken her şeye sahip olduğunda Leclerc'in 'bunu başaracağına' inanıyor.

Clear, "Leclerc, dünya şampiyonu olmak için gereken her şeye sahip."

"Sıralama temposuna çok iyi. Sıralama konusunda gördüğümüz en iyi pilot olabilir. Elbette Michael Schumacher ve Mika Hakkinen]gibi isimlere kadar geri gitmek zor ama kesinlikle en iyisi o."

"Yarış yönetimi konusunda da, Monza'ya bakarsanız, olağanüstü."

"2022'de şampiyon olabilir miydik? Belki de evet, çünkü bir noktada 40 puan öndeydik. Ama takım olarak hazır değildik ve Red Bull yıl sonuna kadar bizi geride bıraktı."

"Mercedes'in tüm bu şampiyonlukları sadece en iyi araca sahip olduğu için kazandığını söylemek haksızlık olur. Her şeyin en iyisi onlardaydı. Son üç yılda Max ve Red Bull için de aynı şey geçerli. Sürekli olarak şampiyonluk mücadelesi verecek bir araç sunduğumuzda, ki şu anda bunun eşiğindeyiz, Charles bunu gerçekleştirecektir."