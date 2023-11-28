F1, zorlu koşullar için 'acil durum pilot soğutma' kuralına hazırlanıyor

Motor yarışlarının yönetim organının bu yılki Katar Grand Prix'sinde pilotların karşılaştığı fiziksel sıkıntılar nedeniyle başlattığı soruşturmaya yanıt olarak, şimdi çözümler uygulamaya konuluyor.

F1 Komisyonu'nun geçen haftaki toplantısında, serin havanın kokpite yönlendirilmesine yardımcı olmak üzere aracın altına yerleştirilecek kepçeye benzer parçaya ilişkin planlar 2024 yılı için onaylandı.

Ancak FIA, sıcak ve nemli hava koşulları nedeniyle pilotların sıcak çarpmasıyla mücadele ettiği ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu Katar'daki durumun tekrarlanmamasını sağlamak için daha fazla adım atıldığını açıkladı.

FIA'nın tek koltuklu yarış direktörü Nikolas Tombazis, sıcaklık, nem ve pist düzeninin bir kombinasyonuna dayalı olarak koşulların aşırı olduğu düşünüldüğünde, FIA'nın pilotlara yardım etmek için bir acil durum bildirimini tetikleyebileceği planların uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Bu durum araçların minimum ağırlığının derhal artırılmasına yol açacak ve bu ekstra ağırlığın takımlar tarafından ekstra pilot soğutma ekipmanı için kullanılması gerekecek.

Tombazis, "Bu durum araçlara muhtemelen iki kilo gibi ekstra bir ağırlık getirecek ve bu ağırlık zorunlu olarak pilotun soğutulması amacıyla kullanılacak. Bu da soğutma yelekleri gibi çözümleri mümkün kılacaktır."

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Max Verstappen, Red Bull Racing

"Elbette bazı ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor, ancak bunun herhangi bir şekilde tehlikeli bir avantaj için kullanabileceğiniz bir şey olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz."

"Bu gerçekten soğutma içindir ve zorunludur. Dolayısıyla, balastı koltuğa koyabilirsiniz ama bu biraz aptallık olur. Katar'da olduğu gibi, yarışın sonlarına doğru pilotların hata yaptığını gördük. Bence bunu görmezden gelmek takımların zararına olur."

F1 Scoop tasarımı

F1 Komisyonu tarafından 2024 için onaylanan 'kepçe' fikri aslında bu yıl için planlanmıştı, ancak bir takım aerodinamik etkilerden endişe duyduğu için engellendi.

Tombazis, girişin nihayetinde oldukça küçük olacağını söyledi ve bunun performansa etki etmeyeceğini söyledi.

Kepçenin neye benzeyeceği sorulduğunda Tombazis, "Bir şnorkel hayal etmeyin!"

"Bu aslında bir yuva ve şasinin altına sığdırabileceklerine inandığım bir şey."

"Geçmişte buna itiraz edilmesinin nedeni, insanların bunun sınır katmanları emeceğinden ve bir tür dolaylı aero avantajı için kullanılabileceğinden endişe etmeleriydi."

"İnsanlar bunun ne için kullanılabileceğine dair çeşitli ve paranoyakça hipotezler uyduruyorlardı. Ancak bu sadece kepçenin belirli bir alanda var olmasına izin veriyor ve bunun için bazı maksimum boyutlar veriyor." yanıtını verdi.