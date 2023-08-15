F1 2023 yarış oyunundaki yol tutuş sorununu nasıl daha iyi dengeledi?

Bir yandan sıkı simülasyon yarışçıları için gerçek ve zorlayıcı bir araç üretmek istiyorlar ancak bunu çok iyi yaparlarsa, doğrudan oyuna girip hemen eğlenmek isteyen sıradan oyuncuları yabancılaştırma riski taşıyor.

Bu, resmi F1 oyunlarının son yıllarda dengelemek zorunda kaldığı bir durum ve bu yılki F1 2023 sürümünde yapılan büyük değişikliklerden birinin merkezinde yer alan bir şey.

Oyun geliştiricileri Electronic Arts'ın ortak çabasının bir parçası olarak, oyunun araçlarının hem daha dengeli hem de daha gerçekçi hissetmesine yardımcı olmak için yeni bir yol tutuş modeli tanıtıldı. Bu model, oyunu oynayanların her iki tarafını da memnun etti.

F1 2023'ün kıdemli yaratıcı yönetmeni Lee Mather Autosport'a yaptığı açıklamada, "Oldukça basit gibi görünen bir hedefe ulaşmak için önemli miktarda çalışma yapıldı."

"Sadece teknoloji açısından değil, aynı zamanda oyuncuların sahip olduğu deneyim açısından da zayıf olduğunu düşündüğümüz yol tutuş alanlarını tartıştığımız bir nokta vardı."

"Şuna düşünmek çok kolay: 'Ah, bu gerçekten harika bir teknoloji, hadi bunu geliştirelim'. Ancak o zaman bu değişikliği yapmanın nihai amacının ne olduğunu düşünmeniz gerekir."

"Yol tutuş ekibine verilen görev stabiliteydi. Dengeli, sürüşü daha kolay ve en iyi durumdayken sürmesi çok kolay bir otomobil istedik." dedi.

F1 2023 görüntüsü Fotoğraf: Electronic Arts

Zirve seviyesindeyken sürmesi daha kolay hissettiren bir F1 aracına sahip olmak, en iyi oyuncularına meydan okumak isteyen bir oyun için biraz mantıksız görünebilir ancak Mather bunun aslında gerçekçiliğe bir adım daha yaklaşmak olduğunu söylüyor.

"Bir sürücünün her zaman söyleyeceği gibi, en iyi haliyle bir F1 aracını kullanmak, alışkın olduklarına göre daha kolaydır."

"Açıkçası bu bir oyuncu için farklı bir duygu ancak yine de bir kahraman gibi hissetmeleri gerekiyor. Dolayısıyla, temiz bir pistte en iyi lastiklerle sıralama turuna girdiğinizde, ki önceki seanslara nispeten pist daha fazla lastikli olur, harika ve dengeli hissetmelisiniz."

"Bu da bize lastikler aşındıkça, pist üstünde lastik parçaları biriktikçe ve yağmur dahil olduğunda oyuncuya bu hissin kaybolduğunu ama aracın hâlâ kontrol edilebilir olduğunu hissettirme fırsatı verir."

Çekiş gücü ve atalet

Önceki F1 oyunlarına yöneltilen eleştirilerden biri de arabaların yol tutuşunu kaybettiklerinde - özellikle de oyuncular gaza fazla yüklendiklerinde - bir anda kopup gitmeleriydi.

Düzeltilebilecek fazladan bir tekerlek patinajı yerine, oyuncular arka tarafın tamamen gittiğini ve farkına bile varmadan etraflarında döndüklerini veya pistten çıktıklarını görebiliyorlardı.

Mather, bu sorunu çözmek ve lastik modelini çok daha gerçekçi hale getirmek için F1 2023'te çok fazla çalışma yapıldığını açıkladı.

F1 2023'ten bir görüntü

"Sahip olduğumuz en büyük şikayetlerden biri, çekişin önceki oyunlarında bir sorun olduğuydu."

"Sorun sadece çekişin gelip gitmesi değil, aynı zamanda araç üzerindeki etkisi, nasıl döndüğüydü, yani yanal tutuşun uzunlamasına olduğu gibi tamamen gitmesiydi."

"Bu ilişkiyi ayarlamak için lastik modeli üzerinde çok çalıştık. Artık tekerleğiniz patinaj yaparsa ileriye doğru gitmezsiniz, ancak aracın yanal kontrolünü de tamamen kaybetmezsiniz. Yani sadece yana doğru gitmez. "

"Bu, fizikçilerimizin çok iyi olduğu bir konu, çünkü tekerlek ve lastikle birlikte dönen bir kütle de var ve burada eylemsizlik üzerine çok çalıştık. "

"Benzer bir çalışmayı aracın gövdesinin dönüşü ve dönmeye ne kadar istekli olduğu konusunda da yaptık. Her zaman daha hantal bir şekilde dönen bir arabanın sürülmesi daha kolaydır, çünkü kayması daha yavaştır. Ama bu gerçekçi değil, eğlenceli değil ve ilgi çekici değil."

"Ancak beklediğiniz kadar doğrudan ve hızlı bir arabanız varsa, bunun tersi de yakalanmasının çok zor olmasıdır. Dolayısıyla, bunların yanı sıra, aerodinamik tutuş ile lastiklerden gelen çekiş gücü arasındaki ilişki üzerinde de çalıştık."

Bu konuda yardım dışarıdan geldi. Mercedes ekibi tarafından sağlanan veriler Mather'ın ekibinin F1 2023 aracının performans profilini gerçek dünyadakiyle daha iyi eşleştirmesini sağladı.

F1 2023 renderı Fotoğraf: Electronic Arts

"Mercedes'in bizimle paylaşmaktan mutluluk duyduğu bazı verilerle karşılaştırabildik."

"Aracımızın çekiş alanlarında, viraj hızları açısından nerede daha güçlü olduğunu ve tur zamanının lastik tutuşu veya aero açısından nerede yanlış şekilde sağlandığını görebiliyorduk. Böylece bunu da yeniden dengeleyebildik."

"Tüm bunlar bize gerçekten istikrarlı bir yol tutuş modeli sağladı."

Simülasyona karşı oyun tartışması

F1 seviyesinde bir simülatör kullanmış biri olarak, F1 2023'ün yol tutuş modeli - her ne kadar çok farklı olsalar da - kesinlikle oyun serisinin gerçek dünyadaki F1 araç dinamikleri deneyimini yansıtmaya en yakın olanı.

Belki de kritik olan, otomobilin beklediğiniz gibi performans göstermesi; garip sürüş tuhaflıkları, düzeltilmesi imkansız kaymalar veya tuhaf bir anda dönme olayları yok.

Ancak F1 2023'te kesinlikle gerçek simülasyonlarda olmayan daha büyük bir konfor alanı var. Sürüşü o kadar acımasız değil, bordürlerin ve tümseklerin üstesinden gelmek hayvani değil ve sürekli olarak ona bağlı kalmak zorunda değilsiniz.

Mather, kendi F1 simülatörü deneyiminin, simülatör ile oyun arasındaki nüansları iyi anlamasını sağladığını söylüyor ve kendisi için önceliğin oyuncuların keyif alacağı bir şey üretmek olduğunu belirtiyor.

F1 2023 görüntülemesi Fotoğraf: Electronic Arts

"Jenson'ın zamanından kilometrelerce uzaktaydım ama pisti oldukça rahat bir şekilde geçebildim. Bunun nedeni, bu virajların her biri için hangi viteste olmam gerektiği arasındaki ilişkinin oyuna çok çok yakın olmasıydı. Ve bugün, çok daha yakın, bu yüzden daha da kolay olacağını düşünüyorum."

"Yani, pistte ilerlemek zor değildi ama zorlamaya başladığımda, açıkçası, olaylar meydana geldi. Sanırım aradığımız şey de bu. Oyuncuların orta noktada yarışabilecekleri, eğlenebilecekleri, gerçekten oynayabilecekleri ve harika bir deneyim yaşayabilecekleri o tatlı noktayı arıyoruz."

"Daha sonra, skalanın en uç noktasındaki oyuncular için, mutlak onda birleri aramaya başladıklarında, baskı ve hatalar da bu noktada ortaya çıkıyor. Ve bence yol tutuş modeli buna da izin veriyor."

Oyunları, simülatörleri ve gerçek F1 araçlarını karşılaştırma konusunda en yetkin sürücülerden biri olan McLaren pilotu Lando Norris ise konsolda F1 oynamanın hiçbir zaman gerçeğine benzemeyeceği konusunda net.

Norris, "Oyunları çok kolay ve güzel. Tümsekler yok ve sadece üzerinden geçebileceğiniz bordürler var, bu yüzden oyunda çok daha hızlı gidebiliyoruz. Ama giderek daha iyi oluyor." dedi.

Ancak oyun ile simülatör/gerçek arasındaki bu net ayrım, tamamen farklı şeyleri hedefledikleri için utanılacak bir şey değil.

Norris şunları ekledi: "Oyunlar ve gerçek simülasyon programları var ve bu ikisi arasında büyük bir fark var. "

"Birincisi, bu bir oyun ve sizi mutlu etmesi ve eğlendirmesi amaçlanıyor. Simülatörde araç kullanmaktan keyif almak pek sık rastlanan bir durum değildir çünkü bu çok farklı bir deneyimdir. Sadece oynamak yerine orada gerçekten sürüyorsunuz." dedi.

Lando Norris, McLaren, mühendisiyle birlikte gridde Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Mather, Norris'ten aldığı geri bildirimlerin - F1 2023'ün %100 simülatör olarak tasarlanmadığını bilmeleri nedeniyle - cesaret verici olduğunu söylüyor.

"Oyun hakkında konuşurken verdiği geri bildirimler gerçekten olumluydu. Açıkçası oyunu PC'ye özel oyunlar olan ve farklı bir kitleye hitap eden iRacing ve rFactor ile karşılaştırdı. Ancak yaptığı yorumlardan gerçekten memnun kaldık çünkü önemli ölçüde geliştirdiğimizi düşündüğümüz alanları vurguladı."

"Profesyonel Espor sürücülerinden de büyük miktarda geri bildirim alıyoruz. Ancak bu, ne yapıp ne yapmadığımız konusunda dikkatli olmamız gereken bir alan çünkü izleyicileri tamamen yabancılaştırabilir."

"Ancak çok iyi yapılandırılmış bir oyun inşa ediyoruz, öyle ki tüm asistanları kapatıp %100 yarış mesafesi oynarsanız çok ama çok otantik bir F1 deneyimi yaşıyorsunuz. Ve eğer çekiş kontrolü, ABS, dinamik yarış çizgisi ve direksiyon asistanı ile oynarsanız, daha önce hiç yarış oyunu oynamamış olsanız bile oynayabilirsiniz."

Geleceğe bakış

Oyuncuların F1 2023 yol tutuş modeli değişikliklerine ilişkin geri bildirimleri olumlu olsa da, Mather ekibinin sadece arkasına yaslanıp işin bittiğini düşünmeyeceğini söylüyor.

Bu kapsamda oyun araçlarının tur zamanlarını gerçek dünyayla mümkün olduğunca uyumlu olacak şekilde nasıl ürettiklerine dair ince ayarlar üzerinde çalışmaya devam edilecek.

F1 2023 görüntülemesi Fotoğraf: Electronic Arts

Ve konsol teknolojisi ilerledikçe ve çabalar en yeni nesil modellere odaklanabildiğinde, işleri iyileştirme konusunda daha fazla ilerleme kaydedileceğini öne sürüyor.

Mather, "Başlangıç noktası her zaman bir şeyi mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde simüle etmektir. Bu arabanın tur zamanını bir F1 arabasıyla aynı şekilde oluşturmasını sağlamak için inanılmaz derecede yüksek bir seviyede simülasyon yapmamız gerekiyor. "

"Ve bizimki gibi bir oyunun PC'ye özel oyunlardan bazılarının gerisinde kaldığı noktalar lastik modelinin doğruluğu, pist yüzeylerini bir PC'nin yapabileceği inanılmaz bir hızda örnekleme yeteneği gibi şeyler ve böylesine akıllı bir yapay zeka rakiplerine sahip olmak için büyük miktarda kapasite çalıştırıyoruz."

"Ancak teknolojimizi her zaman daha da geliştiriyoruz. Şu anda gelecek yıl için süspansiyon ve bunun gibi şeyler üzerinde çalışıyoruz, yani fizik devam eden bir gelişme."

"Bu sürekli hareket eden bir hedef çünkü donanım nesillerini düşürdükçe daha fazla performans elde edebiliyoruz ve işleri en performanslı şekilde yapmaya odaklanabiliyoruz." dedi.

Mather'a göre F1 serisinin başarısı için kritik olan, sürüşü hem zevkli hem de zor olan, ancak oyuncuların çoğunu yabancılaştıracak kadar kullanımı zor olmayan araçlar üretmek.

Mather, uzun yıllardır F1 oyunlarına danışmanlık yapan Sky F1 spikeri ve eski pilot Anthony Davidson'dan gelen önemli mesajlardan birini şu şekilde aktardı:

"Hâlâ Mercedes için simülasyon pilotu olduğu için gerçekten güçlü geri bildirimler verebiliyor."

"Ve en başından beri söylenen bir şey, bir F1 sürücüsü için F1 aracını kullanmanın kolay olduğudur. Bir oyuncu, oyun kendisine aşırı zor geldiği için kendisini kötü bir sürücü olarak hissetmemeli."

"Geçmişte oyunumuz gerçekçi olmayan bir şekilde aşırı zor olarak algılanıyordu, ancak bu zorlukla birlikte gelen olumlu yanlar yoktu. Bence bu yıl bunu çok güzel dengeledik."