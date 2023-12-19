Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

McLaren CEO'su Zak Brown, kardeş Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri arasındaki ortaklığa ilişkin 'büyük endişeleri' olduğunu söyledi.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Alex Kalinuackas
Güncelleme
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Principals Press Conference

2023 sezonu sona ererken AlphaTauri, şampiyonada sonunculuktan sekizinciliğe tırmanmak için bir dizi güncelleme getirdi. Bu sırada Red Bull ise Ağustos ayından itibaren aracını güncellemedi.

Güncellemeler AlphaTauri'ye Red Bull'un zayıf olduğu bir alan olan düşük hızlı virajlarda önemli kazanımlar sağlarken, rakipler genç takımın ne kadar yükselebileceğini ve herhangi bir kaynak paylaşımının Red Bull'un kısıtlı rüzgar tüneli testi ödeneğini almasına yardımcı olup olmayacağını akıllarına getirdiler.

Red Bull F1 patronu Christian Horner bir kuralın çiğnendiği iddiasını reddederken ve FIA uygunluk kontrollerini tamamlarken, Brown bu konuda hâlâ "büyük endişeleri" olduğunu söylüyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan McLaren takım patronu şunları söyledi: "Hiçbirimizin bilmediği milyon dolarlık soru, [Red Bull] bu yılki aracı güncellemeyi neden bu kadar erken bıraktı?"

"Geliştirme yarışında diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğimizi ve Red Bull ile aramızdaki farkı kapattığımızı biliyoruz ama hiçbirimizin bilmediği şey şu: Red Bull durdu da biz mi yetiştik yoksa hâlâ gelişiyorlar mıydı?"

"Ayrıca AlphaTauri ve Red Bull arasındaki ittifakla ilgili bazı büyük endişelerimiz var. Bence bu gelecekte ele alınması gereken bir konu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Dolayısıyla, herkesin gerçekten bağımsız olduğundan emin olmak için sporun hâlâ kat etmesi gereken bir yol olduğunu düşünüyorum."

Takımlar hidrolik, şanzıman ve süspansiyon gibi belirli bileşenleri satın almak için teknik ittifaklar kurabilirler (şu anda en dikkate değer olanı Haas ve Ferrari arasındaki çalışma ilişkisidir).

Red Bull ve AlphaTauri'ye dair korkular, AlphaTauri'nin Bicester'deki aerodinamik tesisinin etrafında birleşerek tasarruf etmeye çalışırken personelini Faenza'dan İngiltere'ye taşımasıyla körüklendi.

Brown şöyle devam etti: "Diğer spor dallarında olmayan ortak mülkiyete sahip iki takım söz konusu."

"Bu durum Red Bull'a pek çok farklı açıdan fayda sağlayabilir. Çalışanlarının çoğunu İtalya'dan taşımalarının bir nedeni var."

"Helmut'un [Marko, Red Bull motor sporları danışmanı] söylediği gibi, iki takıma sahip olmaktan faydalanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar."

"Bunu anlıyorum çünkü kurallar böyle diyor. Ancak bence teknik ittifaklar konusunda sporun yönetimine bakmamız gerekiyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"
Sonraki haber 2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Formula 1

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Formula 1

Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek" Alonso: "F1'de pilimi araç sürmek değil, üç yarışın bir arada olması tüketecek"

Sainz: "McLaren'in geri dönüşü Ferrari'nin de bunu başarabileceğini gösteriyor"

Sainz: "McLaren'in geri dönüşü Ferrari'nin de bunu başarabileceğini gösteriyor"

Formula 1

Sainz: "McLaren'in geri dönüşü Ferrari'nin de bunu başarabileceğini gösteriyor" Sainz: "McLaren'in geri dönüşü Ferrari'nin de bunu başarabileceğini gösteriyor"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Formula 1

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

AlphaTauri: "Red Bull'un arka süspansiyonunu daha önce almamak hataydı"

AlphaTauri: "Red Bull'un arka süspansiyonunu daha önce almamak hataydı"

Formula 1

AlphaTauri: "Red Bull'un arka süspansiyonunu daha önce almamak hataydı" AlphaTauri: "Red Bull'un arka süspansiyonunu daha önce almamak hataydı"

Red Bull, RB19'un klonlanma riskine rağmen RB20'de devrim yerine evrim yapacak

Red Bull, RB19'un klonlanma riskine rağmen RB20'de devrim yerine evrim yapacak

Formula 1

Red Bull, RB19'un klonlanma riskine rağmen RB20'de devrim yerine evrim yapacak Red Bull, RB19'un klonlanma riskine rağmen RB20'de devrim yerine evrim yapacak

Son Haberler

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

F1 Formula 1

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

F1 Formula 1

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu" Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

F1 Formula 1

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

F1 Formula 1

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol