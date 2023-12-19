Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

2023 sezonu sona ererken AlphaTauri, şampiyonada sonunculuktan sekizinciliğe tırmanmak için bir dizi güncelleme getirdi. Bu sırada Red Bull ise Ağustos ayından itibaren aracını güncellemedi.

Güncellemeler AlphaTauri'ye Red Bull'un zayıf olduğu bir alan olan düşük hızlı virajlarda önemli kazanımlar sağlarken, rakipler genç takımın ne kadar yükselebileceğini ve herhangi bir kaynak paylaşımının Red Bull'un kısıtlı rüzgar tüneli testi ödeneğini almasına yardımcı olup olmayacağını akıllarına getirdiler.

Red Bull F1 patronu Christian Horner bir kuralın çiğnendiği iddiasını reddederken ve FIA uygunluk kontrollerini tamamlarken, Brown bu konuda hâlâ "büyük endişeleri" olduğunu söylüyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan McLaren takım patronu şunları söyledi: "Hiçbirimizin bilmediği milyon dolarlık soru, [Red Bull] bu yılki aracı güncellemeyi neden bu kadar erken bıraktı?"

"Geliştirme yarışında diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğimizi ve Red Bull ile aramızdaki farkı kapattığımızı biliyoruz ama hiçbirimizin bilmediği şey şu: Red Bull durdu da biz mi yetiştik yoksa hâlâ gelişiyorlar mıydı?"

"Ayrıca AlphaTauri ve Red Bull arasındaki ittifakla ilgili bazı büyük endişelerimiz var. Bence bu gelecekte ele alınması gereken bir konu."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Dolayısıyla, herkesin gerçekten bağımsız olduğundan emin olmak için sporun hâlâ kat etmesi gereken bir yol olduğunu düşünüyorum."

Takımlar hidrolik, şanzıman ve süspansiyon gibi belirli bileşenleri satın almak için teknik ittifaklar kurabilirler (şu anda en dikkate değer olanı Haas ve Ferrari arasındaki çalışma ilişkisidir).

Red Bull ve AlphaTauri'ye dair korkular, AlphaTauri'nin Bicester'deki aerodinamik tesisinin etrafında birleşerek tasarruf etmeye çalışırken personelini Faenza'dan İngiltere'ye taşımasıyla körüklendi.

Brown şöyle devam etti: "Diğer spor dallarında olmayan ortak mülkiyete sahip iki takım söz konusu."

"Bu durum Red Bull'a pek çok farklı açıdan fayda sağlayabilir. Çalışanlarının çoğunu İtalya'dan taşımalarının bir nedeni var."

"Helmut'un [Marko, Red Bull motor sporları danışmanı] söylediği gibi, iki takıma sahip olmaktan faydalanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar."

"Bunu anlıyorum çünkü kurallar böyle diyor. Ancak bence teknik ittifaklar konusunda sporun yönetimine bakmamız gerekiyor."