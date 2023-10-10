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Ben Sulayem: "F1 pistleri, sınır ihlalleri nedeniyle yarışları kaybedebilirler"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Losail ve Red Bull Ring gibi pistlerin pist limiti sorunlarını çözmeleri gerektiğini, aksi takdirde Formula 1 takvimindeki yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Akbar Al Baker, CEO, Qatar Airlines, on the podium

Pist limitleri kaosunun yaşandığı, grid pozisyonlarının yer değiştirdiği ve sıralamayı değiştirmek için bir dizi yarış içi cezanın verildiği Katar Grand Prix'sinin ardından Ben Sulayem bu tür durumların kabul edilemez olduğunu düşündüğünü açıkça belirtti. 

Değişim için odaklanılması gereken noktanın FIA'nın suçluları yakalamak için daha etkin bir şekilde polislik yapması olmadığına inanıyor. 

Bunun yerine, Katar ve Avusturya gibi pist limitleriyle ilgili açık bir sorunu olan pistlerin, sürücüleri geniş piste çıkma eğiliminden caydırmak için pist modifikasyonları yapması gerektiğini söyledi.

Autosport'un Katar'da zaman zaman yaşanan komik olaylardan sonra pist limitleri konusunda ne yapacağını sorduğunda Ben Sulayem, "Bu konuda kesinlikle haklısınız, Avusturya'da da aynı sorunu yaşadık, orada 1200 ihlal vardı."

"Ve şunu söylemeliyim ki, bunu fark ettikleri için komiserleri tebrik ediyorum. Ama çözüm bu mu? Hayır."

"Çözüm pistin kendisini iyileştirmektir. Bazılarının buna karşı çıktığını biliyorum ama doğruyu söylemek gerekirse, bunu yapmazlarsa yarış olmaz. Bu kadar basit. Bunu karşılayamayız." şeklinde cevap verdi.

Katar'da sürücülerin bordürleri bu kadar çok kullanması, Pirelli lastiklerinde yanak ayrılması görüldükten sonra F1'in geçen hafta sonu karşı karşıya kaldığı lastik durumundaki faktörlerden biri olduğunu kanıtladı. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, 12-13 virajında lastik ayrılması nedeniyle değiştirilen kaldırımın üzerinden geçiyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu durum, ana grand prix için lastik ömrüne 18 turluk bir sınır getirilmesine neden oldu ve yarışı üç pit stoplu bir yarışa dönüştürdü. 

Ben Sulayem, pist sınırlarının sorun olduğu yerlerde daha iyi bordür tasarımları yapılması gerektiğini söyledi. 

Ben Sulayem, "Bir çözüm üzerinde çalışmalıyız. Çözümlerden biri de pistten çıktıklarında kaygan hale getirmek. Sürücüleri kendilerinden başka kimse durduramaz."

"[Bordürlerin] yüksekliğini düşünebiliriz. Arabalara zarar veriyor mu? Ya da belki biraz çakıl koyabiliriz ama çakıl koyarken çok dikkatli olmalıyız. "

"Çakıl ne kadar derin? Çünkü kimsenin sıkışmasını istemezsiniz. Ve çakıl ne kadar büyük? Çünkü arabanın hasar görmesini istemezsiniz. Bu bir denge. "

"Ama inanıyorum ki artık mesele şu değil: oh, yapalım mı? Yapmak zorundayız. Ve esas olarak sürücüleri, onlardan gelen geri bildirimleri dinlemek zorundayız."

"Bunu acilen yapmak zorundayım çünkü gelecek yıl için uygulanması gerekiyor. Özellikle de her zaman gördüğümüz bu durumun [devam etmesini] göze alamayız." dedi.

F1, Avusturya GP'sinde gece geç saatlerde yaşanan yarış sonrası pist limitleri dramasının Katar'da tekrarlanmasını önledi. 

The FIA avoided a repeat of the late-night post-race track limit delays from Austria

FIA, Avusturya'da gece geç saatlerde yaşanan yarış sonrası pist limiti gecikmelerinin tekrarlanmasını önledi

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu, FIA'nın gözetimini artırması ve Uzaktan Operasyon Merkezi'nde daha iyi süreçler uygulamaya koyarak olayların daha iyi takip edilmesini sağlamasıyla gerçekleşti. 

Ben Sulayem, özellikle yeni teknolojiyle pist sınırı ihlallerini daha iyi kontrol etmek için daha fazla iyileştirmenin mümkün olduğunu söylüyor, ancak FIA'nın bunu ortaya çıkarabilmek için daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtiyor. 

"Teknoloji kullanımı orada olmalı. Pek çok alanda kullanılıyor ama FIA'nın spora yatırım yapmak için daha fazla kaynağa ihtiyacı var."

"Burada saklamıyorum: daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Demek istediğim, bu 20 milyar dolarlık bir operasyon ve bunu kısıtlı bir bütçeyle yürütemeyiz." 

Ben Sulayem, FIA'nın işini daha etkin bir şekilde yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu yatırım seviyesini düzgün bir şekilde finanse etmek üzere F1 ile daha iyi bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu öne sürüyor. 

Ben Sulayem, "Anlaşmamızın daha iyi olması gerekiyor. Bir şeyi unutmamalısınız: şampiyonanın sahibi biziz. Ben ev sahibini temsil ediyorum ve onu kiralıyoruz. Misyonumuz Liberty'den farklı ama aynı gemideyiz." 

"Bu kadar büyük bir sorumluluğu kısıtlı imkânlarla yürütmemeliyiz. Biz şeffafız. "

"İnsanlara bunun maliyetinin bu olduğunu söylüyoruz. İnsanlar her bir F1 takımının ne kadar değerli olduğu konusunda övünüyorlar, ancak FIA özgür olmalı ve bunu en iyi şekilde yürütmek için kaynaklara sahip olmalıdır."

"Ne zaman daha iyi olursak, takımları da daha iyi yaparız ve sporu da daha iyi yaparız." dedi.

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